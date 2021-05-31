Kafeler açılıyor mu?
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Kafeler açılıyor mu?

Kafeler açılıyor mu?
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Koronavirüsle mücadelede kapsamında başlatılan kademeli normalleşme dönemi, yarın sona eriyor. 1 Haziran itibariyle başlayacak olan yeni dönemin yol haritası ise Kabine toplantısında netleşecek. Toplantı öncesi kafeler açılacak mı konusu merak edildi. Peki, kafeler açılacak mı?

Vaka sayılarının düşmesinin ardından tüm Türkiye, 1 Haziran'dan sonra kısıtlamaların kaldırılmasının gündeme geleceği bugünkü Kabine toplantısına kilitlendi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 15.00'te Beştepe'de toplanacak Kabine'nin öncelikli gündem maddesini yine koronavirüsle mücadele çalışmaları ve 1 Haziran sonrası yeni normalleşme kararları oluşturacak. Peki, kafeler açılacak mı? İşte detaylar…

KAFE VE RESTORANLARA ŞARTLI AÇILIŞ

Kademeli normalleşme kapsamında paket servis ve gel al şeklinde hizmet veren restoran, kafe ve lokantaların yarından itibaren müşteri kotası, açık alanda hizmet şartı, HES kodu zorunluluğu ve mesafeli oturma şartıyla açılması bekleniyor.

KAPALI ALANLAR BİR SONRAKİ TOPLANTIDA

Restoran, kafe ve lokantaların kapalı alanlarının ise bir sonraki Kabine toplantısında ele alınarak, temmuz ayından itibaren yarı kapasiteyle hizmet vermeye başlatılması öngörülüyor.

DÜĞÜNLER BAŞLAYACAK

Toplantıda yaz sezonunun gelmesiyle birlikte düğünlerin başlatılmasına da kesin gözüyle bakılıyor. Buna göre düğünlere açık alanda, sınırlı kişi sayısı ve tedbirli şekilde izin verilmesi de planlanıyor.

KISITLAMA SAATLERİNE ESNEME

Hafta içi akşam saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının Bilim Kurulu'nun tavsiyesi doğrultusunda saat 24.00'e kadar esnetilmesi ya da tamamen kaldırılması ele alınacak. Ayrıca hafta sonu uygulanan tam gün sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması da masadaki en önemli başlıklardan biri olacak.

SPOR SALONLARI, HALI SAHALAR, KIRAATHANELER

Kabine'de spor salonları, halı sahalar, yüzme havuzları ve kıraathanelerin yarından itibaren açılmasına dönük karar çıkması da öngörülüyor.

MASKE ŞARTI ESNETİLİYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilerleyen dönemlerde 2 metrelik mesafe şartıyla maskenin çıkartılabileceğini söylemişti. Bu açıklamanın ardından bugünkü kabinede turizm sezonunun açılmasına paralel olarak park, bahçe ve sahil gibi açık alanlarda mesafeli şekilde maskesiz dolaşma kararının alınabileceği belirtiliyor.

OKULLARDA YAZIN TELAFİ EĞİTİMİ YAPILACAK

Toplantıda uzaktan eğitime devam eden okullarda yaz aylarında nasıl bir yol izleneceği konusunda da Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk brifing verecek. Buna göre okulların tatil edilmesi, bu sürede telafi eğitimlerinin başlatılması ve ders zilinin ağustos ayında çalması gibi seçenekler konuşulacak. Bu kapsamda başlatılacak telafi eğitiminin detayları da kabinede konuşulacak başlıklar arasında yer alacak.

KARARLARI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

Toplantıda alınan kararları son dönemde olduğu gibi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Millete Sesleniş konuşmasıyla kamuoyuna açıklayacak.

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