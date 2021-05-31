Kafeler açıldı mı? 31 Mayıs kabine toplantısı sonrası alınan kararlar nelerdir?
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Kafeler açıldı mı? 31 Mayıs kabine toplantısı sonrası alınan kararlar nelerdir?

Kafeler açıldı mı? 31 Mayıs kabine toplantısı sonrası alınan kararlar nelerdir?
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31 Mayıs (bugün) toplanana kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yapılan açıklamalarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Erdoğan, vatandaşın en çok merak ettiği konulardan olan kafelerin durumu hakkında da açıklamada bulundu. Peki, Kafeler açıldı mı? 31 Mayıs kabine toplantısı sonrası alınan kararlar nelerdir? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

31 Mayıs (bugün) toplanana kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yapılan açıklamalarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Erdoğan, vatandaşın en çok merak ettiği konulardan olan kafelerin durumu hakkında da açıklamada bulundu. Peki, Kafeler açıldı mı? 31 Mayıs kabine toplantısı sonrası alınan kararlar nelerdir? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KAFELER AÇILDI MI?

31 Mayıs (bugün) yapılan kabine toplantısı sonucunda Cumhurbaşkanı Erdoğan kafelerin durumu hakkında açıklamada bulundu.1 Haziran itibari ile kafeler açılacak. Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre;

"Restoran, lokanta kafeteryalar saat 07.00-21.00 saatleri arasında masaya servis şeklinde yapılacak. Pazar günü bu mekanlarda sadece paket servisi olacak."

31 MAYIS KABİNE TOPLANTISI SONRASI ALINAN KARARLAR NELERDİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonucunda yeni normalleşme adına aldığı kararlar;

-Haziran ayı boyunca hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 sabah 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması olacak. Pazar günü tam gün sokağa çıkma kısıtlaması olacak.

-Restoran, lokanta kafeteryalar saat 07.00-21.00 saatleri arasında masaya servis şeklinde yapılacak. Pazar günü bu mekanlarda sadece paket servisi olacak.

-Kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu belirli kurallarla 07.00-21.00 saatlerinde Pazar günleri hariç çalışacak.

-Açık ve kapalı alanlardaki nikah ve düğün törenleri 1 hazirandan itibaren başlayacak.

-2021-2022 eğitim -öğretim yılı 13 Eylül'de başlayacak.

-Kamu kurumlarındaki esnek mesaisi uygulaması yeni düzenlemeye kadar devam edecektir.

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