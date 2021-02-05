Kafeler açılacak mı? Hafta içi kafeler, restoranlar ve lokantalar kaça kadar açık?
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Kafeler açılacak mı? Hafta içi kafeler, restoranlar ve lokantalar kaça kadar açık?

05.02.2021 16:19 | Son Güncelleme: 05.02.2021 16:23
Kafeler açılacak mı? Hafta içi kafeler, restoranlar ve lokantalar kaça kadar açık?

Pandemi nedeniyle getirilen kısıtlamalar sonrası kafeler, restoranlar ve lokantalara kısıtlamalar getirildi. Kafeler açılacak mı? Hafta içi kafeler, restoranlar ve lokantalar kaça kadar açık?

Koronavirüs nedeniyle getirilen kısıtlamalar sonrası sadece gel-al ve paket servis olarak hizmet veren Kafeler açılacak mı? Hafta içi kafeler, restoranlar ve lokantalar kaça kadar açık?

KAFELER AÇILACAK MI?

Yapılan Kabine toplantısı sonrası kafe, restoran ve lokantaların açılması için erken olduğunu, bu sebeple kısıtlamaların devam edeceğini duyurdu. Kafeler, lokantalar ve restoranlar açıklanana kadar gel- al ve online olarak servis verecek.

HAFTA İÇİ KAFELER, RESTORANLAR VE LOKANTALAR KAÇA KADAR AÇIK?

Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerleri ise saat 20.00'ye kadar paket servis + gel-al şeklinde, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterecek olup bu iş yerleri cumartesi ve pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebileceklerdir.

#EVDEKAL
Kendi kendine bakım
Kendinizi hasta hissediyorsanız dinlenmeniz, bol sıvı almanız ve besleyici gıdalar tüketmeniz gerekir. Diğer aile üyelerinden ayrı bir odada kalın ve mümkünse ayrı bir banyo kullanın. Sık temas edilen yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin.
Evdeki herkes sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmelidir. Sağlıklı bir beslenme ve uyku düzeni izleyin, hareket edin, sevdiklerinizle telefonla veya internet üzerinden iletişim kurun. Zor zamanlarda çocuklar, yetişkinlerin daha fazla sevgi ve ilgi göstermesine ihtiyaç duyar. Rutinlerinizi ve programlarınızı mümkün olduğunca koruyun.
Kriz zamanlarında üzgün ve stresli hissetmeniz ya da kafa karışıklığı yaşamanız doğaldır. Arkadaşlarınız ve aileniz gibi güvendiğiniz kişilerle konuşmanız faydalı olabilir. Bunaldığınızı hissederseniz bir sağlık çalışanıyla veya danışmanla görüşün.
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