Cafe restaurantlar ne zaman açılacak? 2021 kafeler açılacak mı? Mekanlar açılacak mı (lokantalar, restoranlar)?
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Cafe restaurantlar ne zaman açılacak? 2021 kafeler açılacak mı? Mekanlar açılacak mı (lokantalar, restoranlar)?

21.01.2021 14:46 | Son Güncelleme: 21.01.2021 15:25
Cafe restaurantlar ne zaman açılacak? 2021 kafeler açılacak mı? Mekanlar açılacak mı (lokantalar, restoranlar)?

Pandemi sonrası merak edilen konular arasında kaptılan mekanların ne zaman açılacağı olmaya devam ediyor. Bu kapsamda merak edilen bir soru da Mekanlar açılacak mı (lokantalar, restoranlar)? oluyor. Peki, kafeler açılacak mı? 2021 kafeler ne zaman açılacak?

Kafeler açılacak mı? sorusu gündemde merak konusu olmaya devam ediyor. Türkiye'de ilk kez mart ayında görülen koronavirüs vakasının ardından pek çok tedbir alındı. Kafeler, restoranlar ve lokantalara koronavirüs salgını nedeniyle bazı kısıtlamalar getirildi. Vatandaşlar ise Kafeler açılacak mı? 2021 kafeler ne zaman açılacak? sorularının cevaplarını merak ediyor.

CAFE RESTAURANTLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında gerçekleşen kabine toplantısının ardından da kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılabileceğinin altını çizilmişti. Koronavirüsle mücadele kapsamında getirilen kısıtlamaların etkisi günlük yeni vaka sayılarına yansıdı. Her gün biraz daha düşen yeni vaka sayıları sebebiyle kafeler ve restoranların ne zaman açılacağı araştırılmaya başladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan 20 Kasım'da başlayan yeni tedbirlerle ilgili daha önce yayımlanan genelgede şu ifadeler kullanılmıştı;

Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme ­içme yerleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel­-al" hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.

Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.

Sokağa çıkma yasağı ve diğer önlemlerin alındığı 1 Aralık tarihli koronavirüs genelgesinde de sokağa çıkma kısıtlamasında restoran ve lokanta gibi yerlerin çalışma saatlerine yönelik detaylı bilgiler paylaşıldı. Genelgede şunlar ifade edildi;

Lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecektir.

KAFELER 15 ŞUBATTA AÇILIYOR MU?

Aşılama işlemlerinin başlamasının ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından sosyal medyada kafelerin açılacağı tarihle ilgili çeşitli söylentiler dolaşmaya başladı. Kafelerin ve restoranların ne zaman açılacağı henüz belli olmadı. 15 Şubatta açılacak bilgisi resmi bir bilgi değil. Kafelerin, restoranların, lokantaların, ve mekanların açılacağı tarih ile ilgili henüz net bir açıklama gelmedi.

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