Kafeler açık mı? Kafeler ve restoranlar ne zaman açılacak? 1 Haziran'dan sonra açılacak mı?

Kademeli normalleşme sonrası "Kafeler açık mı? Kafeler ve restoranlar ne zaman açılacak? 1 Haziran'dan sonra açılacak mı?" Soruları merak ediliyor. . Yeni normalleşme için Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 Haziran'ı işaret ederken, paket ve gel al servis ile çalışmaya devam eden bu işletmelerin açılış tarihi için de beklentiler bu tarihe yöneldi. Peki, kafeler, lokantalar ve restoranlar ne zaman açılacak? Kafeler açık mı?

Kafeler ve restoranlar ne zaman açılacak sorusu, başta işletme sahipleri olmak üzere vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı tutulan bu işletmeler ile ilgili beklentiler yeni normalleşmenin başlayacağı 1 Haziran'a yöneldi. Genelgede kademeli normalleşmenin 1 Haziran'a kadar süreceği ifade edildi. Nihai karar ise 31 Mayıs tarihinde gerçekleşmesi beklenen Kabine Toplantısı'nda verilecek.

KAFELER, RESTORANLAR VE LOKANTALAR AÇIK MI?

Kafeler ve restoranlar için karar, geçtiğimiz hafta yayımlanan İçişleri Bakanlığı genelgesi ile yayımlandı. Bu kararlara göre Yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi);

- Hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis,

- Hafta sonlarında ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis, şeklinde faaliyet gösterebileceklerdir.

RESTORANLAR VE KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?

17 Mayıs-1 Haziran arası uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde;- Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,- İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları, kapalı tutulacak. Bu işletmeler ile ilgili kesin karar ise 31 Mayıs'ta yapılması beklenen Kabine Toplantısı'nda verilecek.

Geçtiğimiz hafta normalleşme sinyallerinin verilmesinin ardından 1 Haziran tarihi işaret edilmişti. 31 Mayıs tarihinde gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı'nda vaka sayıları da göz önünde bulundurularak 1 Haziran sonrası için karar verilecek.

Kafeler ve restoranlar için kararlar bu toplantının ardından duyurulacak.