Kafeler açık mı? Kafeler ne zaman açılıyor? Kafeler ne zaman kapanıyor?
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Kafeler açık mı? Kafeler ne zaman açılıyor? Kafeler ne zaman kapanıyor?

09.02.2021 17:08 | Son Güncelleme: 09.02.2021 17:11
Kafeler açık mı? Kafeler ne zaman açılıyor? Kafeler ne zaman kapanıyor?

Kafelerin açılış tarihi büyük merakla bekleniyor. Vaka sayılarındaki düşüş Kafeler açık mı? Kafeler ne zaman açılıyor? Kafeler ne zaman kapanıyor? gibi soruları tekrar gündeme getirdi.

Normalleşme sürecine ne zaman geçileceği henüz belli değil. Günlük vaka sayılarında yaşanan değişimler sonrası kafeler açılacak mı? Kafeler açık mı? Kafeler ne zaman açılıyor? Kafeler ne zaman kapanıyor?

KAFELER AÇIK MI? KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Kafe sahiplerinin merakla beklediği sorular arasında Kafeler açık mı? Kafeler ne zaman açılıyor? Kafeler ne zaman kapanıyor? yer almaktadır. Pandemi nedeniyle kısıtlama getirilen ve büyük zarar gören kafeler "gel-al" ve paket servise devam etmekte. Yapılacak açıklamaya kadar kısıtlama devam edecek.

KAFELER KAÇTA AÇILIYOR? KAFELER KAÇTA KAPANIYOR?

Kafeler, restoranlar ve lokantalar, koronavirüs tedbirleri kapsamında "gel-al" veya paket servis olarak hizmet vermeye başladı. Kafeler, restoranlar, lokantalar saat 20.00'da kapanıyor. 24.00'a kadar paket servis devam etmekte.

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