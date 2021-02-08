Kafeler açık mı? Kafeler açılıyor mu? Kafeler ne zaman açılacak?
Vatandaşların ve iş sahiplerinin merakla beklediği kafeler ne zaman açılacak sorusunun detayalrı araştırılıyor. Peki, kafeler ne zaman açılacak? Kafeler açık mı? Kafeler açılıyor mu?
Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan kafelerinne zaman açılacağı merak konusu. Peki, kafeler açık mı? Kafeler açılıyor mu? Kafeler ne zaman açılacak?
KAFELER AÇIK MI?
Kafeler, restoranlar ve lokantalar, koronavirüs tedbirleri kapsamında "gel-al" veya paket servis olarak hizmet vermeye başladı. Kafeler, restoranlar, lokantalar saat 20.00'da kapanıyor. 24.00'a kadar paket servis devam etmekte.
KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Kafelerin açılış tarihi hakkın da resmi makamlardan bir açıklama gelmedi. Gelişmeleri sayfamızdan takip edebilirsiniz.