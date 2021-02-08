Kafeler açık mı? Kafeler açılıyor mu? Kafeler ne zaman açılacak?

Vatandaşların ve iş sahiplerinin merakla beklediği kafeler ne zaman açılacak sorusunun detayalrı araştırılıyor. Peki, kafeler ne zaman açılacak? Kafeler açık mı? Kafeler açılıyor mu?