Kafeden ayrılmayan 'Guguk', ilgi görüyor

İZMİR'in Urla ilçesindeki bir kafeteryaya yaklaşık 2 yıl önce gelen ve 'Guguk' adı verilen güvercin, ilgi odağı oldu.

Urla Sanat Sokağı'nda bir aile işletmesine yaklaşık 2 yıl önce gelen mısıri cinsi güvercin ile kafeterya sahibi Mehmet İrtiş'in yakınlığı, zamanla müşterilerin de ilgisini çekti. Müşterilere sunulan tostlara ortak olan Guguk, her sabah Mehmet İrtiş'in yanında fırına da gidiyor, bu rutin ise görenleri şaşırtıyor.

Kafeteryada 4 ay önce çalışmaya başladığını söyleyen Selcan Dokuyan da "Guguk'u ilk gördüğümde çok şaşırdım. Ben de kuş besledim ama bu kadar ilgili olmamıştı. Mehmet ağabeye gerçekten çok düşkün ve sadık. Bir hayvan ve insanın birbirlerine bu kadar bağlı olması çok güzel" ifadelerini kullandı.