Kafedeki fuhuş pazarlığına polis baskını Kafedeki fuhuş pazarlığına polis baskını Fuhuş pazarlığı yapan 1 kişi tutuklandı Afyonkarahisar'da polisin yaptığı operasyonla, bir kafede fuhuş pazarlığı yapan 2 kişi yakalandı.

Kafedeki fuhuş pazarlığına polis baskını

Fuhuş pazarlığı yapan 1 kişi tutuklandı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da polisin yaptığı operasyonla, bir kafede fuhuş pazarlığı yapan 2 kişi yakalandı. Şüphelilerden biri tutuklanırken, biri ise serbest bırakıldı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri bir kafede fuhuş pazarlığı yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda 1'i kadın 2 kişi fuhuş pazarlığı yaptıkları sırada yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şahıslardan biri tutuklanarak cezaevine gönderilirken biri ise serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA