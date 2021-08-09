Kafede yangın paniği
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Kafede yangın paniği

İhlas Haber Ajansı / Hamdi Yörür - Haberler | Yerel

Kafede yangın paniği Komşu işletmelere sıçramadan söndürüldü Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir işletmede çıkan yangın, komşu işletmelere sıçramadan söndürüldü.

Kafede yangın paniği

Komşu işletmelere sıçramadan söndürüldü

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir işletmede çıkan yangın, komşu işletmelere sıçramadan söndürüldü.

Neyzen Tevfik Caddesi'nde faaliyet gösteren bir kafenin ikinci katında elektrik kontağından yangın başladı. O esnada kapalı olduğu öğrenilen kafedeki malzemelerin tutuştuğu yangın, kısa sürede büyüdü, kafenin ahşap pergolasını sardı.

Yangını fark eden komşu işletmenin çalışanları, yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti. İhbar üzerine kısa sürede yangın yerine gelen Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, söndürme çalışmalarına başladı.

Kısa süreli paniğe neden olan yangın, komşu işletmelere sıçramadan kontrol altına alındı, soğutma çalışması yapıldı. İşletmede maddi hasar meydana geldi.

Kafede yangın paniği
Kafede yangın paniği
Kafede yangın paniği
Kafede yangın paniği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hamdi Yörür

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