Kafede yangın çıktı: Yandaki bina ve apartmanda sıçradı
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Kafede yangın çıktı: Yandaki bina ve apartmanda sıçradı

Çanakkale şehir merkezinde bir kafede çıkan yangın paniğe sebep oldu.

07.03.2020 18:05 | Son Güncelleme: 07.03.2020 18:11
Kafede yangın çıktı: Yandaki bina ve apartmanda sıçradı

şehir merkezinde bir kafede çıkan yangın paniğe sebep oldu. Yangında 2 boş dükkan, 2 metruk bina ve 2 apartmanda büyük çaplı hasar meydana geldi.

üzerindeki bir kafede saat 16.00 sıralarında çıkan ve henüz sebebi belirlenemeyen yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki binalara sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin de gönderildiği bölgede herhangi bir patlama riskine karşı güvenlik tedbiri alındı. ekiplerinin hummalı çalışmasıyla kısa sürede söndürülen yangında 2 boş dükkan, 2 metruk bina ve 2 apartmanda büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

(Selahattin Murathan Yıldırım/İHA)

Kaynak: İHA


Haber Videosu

: Kafede yangın çıktı: Yandaki bina ve apartmanda sıçradı
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