Kafede yangın Yozgat'ta bir alışveriş merkezinin teras katındaki kafede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yozgat'ta bir alışveriş merkezinin teras katındaki kafede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, bir alışveriş merkezinin teras katında bulunan kafenin mutfağında elektrik kontağından yangın çıktı.

Personelin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kafedeki müşteriler kısa sürede tahliye edilirken olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Olay yerindeki çalışmaları izleyen Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının kafe mutfağında elektrik kontağından çıktığını söyledi.

Köse, yangının kısa sürede kontrol altına alındığını, yangında her hangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığını belirtti.

Kaynak: AA