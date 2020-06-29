Kafede yangın
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Kafede yangın

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde gece geç saatlerde bir kafenin mutfağında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Kafede yangın
29.06.2020 09:50 | Son Güncelleme: 29.06.2020 10:53

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde gece geç saatlerde bir kafenin mutfağında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, İstiklal Mahallesi, Refik Cesur Bulvarı üzerinde bulunan tek katlı kafenin tadilat çalışmaları yapılan zemin katındaki mutfağında gece yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ettiler. Yangın söndürülürken kafenin mutfak bölümü kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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