Kafede yakalanan 17 kişiye para cezası KONYA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken, faaliyete devam eden kafeye yapılan baskında 17 kişi yakalandı.

KONYA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken, faaliyete devam eden kafeye yapılan baskında 17 kişi yakalandı. Şüpheliler hakkında idari para cezası uygulanırken, iş yeri sahibi hakkında ise adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Selçuklu ilçesindeki bir kafenin, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken faaliyetlerine devam ettiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine ekipler, kafeye baskın düzenledi. Baskında, biri 20 yaşından küçük, toplam 17 kişi yakalandı. Şüpheliler hakkında Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı. İş yeri sahibi hakkında ise adli işlemin başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: DHA