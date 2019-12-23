Kafede unutulan döviz ve altın dolu çanta sahibine teslim edildi
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Kafede unutulan döviz ve altın dolu çanta sahibine teslim edildi

Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir kafede unutulan içerisinde altın ve döviz bulunan çanta sahibine teslim edildi.

23.12.2019 18:00 | Son Güncelleme: 23.12.2019 18:00
Kafede unutulan döviz ve altın dolu çanta sahibine teslim edildi

'ın ilçesinde bir kafede unutulan içerisinde altın ve döviz bulunan çanta sahibine teslim edildi.

Mahallesi'nde kafe işleten Ali Altan, masada unutulduğunu fark ettiği çantayı inceledi. Çantanın içerisinde çok sayıda dolar, avro ve altın olduğunu fark eden Altan, durumu polise bildirdi.

Kafeye giden Arsuz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çantanın Kırıkhan ilçesinde esnaf olan Mehmet Faruk Çavdaroğlu'na ait olduğunu belirledi.

İçerisinde 150 bin lira değerinde altın, 13 bin dolar ve 8 bin avro bulunan çanta sahibine teslim edildi.

Bu arada, çantanın içinde Çavdaroğlu'nun sattığı evin parası olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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