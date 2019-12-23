Kafede unutulan döviz ve altın dolu çanta sahibine teslim edildi

23.12.2019 18:00 | Son Güncelleme: 23.12.2019 18:00

Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir kafede unutulan içerisinde altın ve döviz bulunan çanta sahibine teslim edildi.

Karaağaç Mahallesi'nde kafe işleten Ali Altan, masada unutulduğunu fark ettiği çantayı inceledi. Çantanın içerisinde çok sayıda dolar, avro ve altın olduğunu fark eden Altan, durumu polise bildirdi.

Kafeye giden Arsuz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çantanın Kırıkhan ilçesinde esnaf olan Mehmet Faruk Çavdaroğlu'na ait olduğunu belirledi.

İçerisinde 150 bin lira değerinde altın, 13 bin dolar ve 8 bin avro bulunan çanta sahibine teslim edildi.

Bu arada, çantanın içinde Çavdaroğlu'nun sattığı evin parası olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA