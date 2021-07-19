Son dakika haberi | KAFEDE SİLAHLI YARALAMANIN GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Son dakika gündem haberi: KOCAELİ'nin Derince ilçesindeki bir kafede dün, Hakan A.'nın (46), tartıştığı Tuncer S.?yi tabancayla yaraladığı olayın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

KOCAELİ'nin Derince ilçesindeki bir kafede dün, Hakan A.'nın (46), tartıştığı Tuncer S.?yi tabancayla yaraladığı olayın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde ateş eden Hakan A.'nın, yere düşen Tuncer S.'ye silahın kabzasıyla vurmaya devam ettiği görüldü. Olay dün öğleden sonra, Derince Yenikent Mahallesi Gazi Mustafa Paşa Caddesi üzerindeki bir kafede meydana geldi. Hakan A. ve Tuncer S., birlikte geldikleri kafede bir süre sonra bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hakan A., yanındaki tabanca ile Tuncer S.?ye 4 el ateş etti. Vücuduna isabet eden mermilerle yaralanan Tuncer S., hastanede tedavi altına alındı. Polis tarafından yakalanan Hakan A. ise gözaltına alındı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Olayın yaşandığı anlar kafenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, masada oturan Hakan A. ile Tuncer S.'nin yanına 3 kişinin geldiği sırada, Tuncer S.'nin ayağa kalkarak Hakan A.'ya saldırdığı, masaya yaklaşan diğer kişilerin kavgayı ayırmaya çalıştığı görüldü. Bu sırada belinden tabancasını çıkaran Hakan A., kendisine saldırmaya çalışan Tuncer S.'ye ateş etti. Tuncer S. yere düşerken, Hakan A.'nın silahın kabzasıyla yaralı halde vurmaya devam ettiği görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı