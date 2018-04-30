Kafede Şal Kavgası Kanlı Bitti! Kadın Garson Kendisini Darp Eden Müşteriyi Kül Tablasıyla Yaraladı
Trabzon'da bir kafede müşteriye verilen şalın kaybolması üzerine çıkan tartışma, karakolda bitti. Kendisini darp eden kişinin başına kül tablasıyla vurduğu öne sürülen üniversiteli garson Gizem için 1,5 yıla kadar hapis isteniyor.
Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi 23 yaşındaki Gizem N.Ü., 2 yıl önce çalıştığı Trabzon Ortahisar'daki kafede üşüdüğünü belirten bir müşteriye şal verdi. Bir süre sonra müşterinin geri vermediği şalın kaybolduğunu fark eden kafe sahibi Selahattin A. ile Gizem N.Ü. arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönerken, Gizem N.Ü. kavgaya karışan ve kendisini dövdüğünü ileri sürdüğü Gökhan K.'nın kafasına kül tablasıyla vurdu.
MAHKEME, KÜL TABAĞINA "SİLAH" DEDİ
Gazete Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre Gökhan K., genç kızdan şikâyetçi oldu, Gizem N.Ü. de şalın kaybolmasının ardından iş yeri sahibi Selahattin A. ve Gökhan K.'nın kendisini dövdüğünü iddia ederek suç duyurusunda bulundu. Soruşturmayı yürüten Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, kavga sırasında kullanılan kül tablasını 'silah' kabul ederek Gizem N.Ü. hakkında 'silahla basit yaralama' suçundan iddianame hazırladı. 6 aydan 1.5 yıla kadar hapsi istenen Gizem N.Ü., Trabzon 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.
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eeeyyybenim yuce devletim bizi koruyan muhafaza eden devletim ococuk hem okuyor hem calisiyor ayaklarinin ustunde durmaya calisiyor haksiz olsabile kolluk kuvvetleri varken kizidovmeye hakkiyok allah askina dogrukarar verin yardim edin bence kizadegil oduruma getiren adam haksiz lutfen benim guzeldevletim lutfen haksizsabile istisnalar kaydeyi bozmaz kiz cocugu kendini savunmus lutfen nefsimudafayi unutmayinCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Haklıyken haksız olursunuz orda, Allah korkusu değil para kokusu sevilirCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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sana helal olsun kız...Cevap Yaz 11 Yayından Kaldır
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Yazık günah arkadaş Allah bilir garson kıza nasıl hakaret ettiki o kültablayı kafasına vurdu 1 buçuk yıl ceza ne demek ya kız öğrenci devlet memuru bile olamayacak nerede adalet nerede. Millet ses etmesin namusuna dokunsunlar, millet ses etmesin gururunu kırsınlar.Cevap Yaz 14 1 Yayından Kaldır
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Müşteri aldıysa şalı garson ne yapsın. Memleket hırsız dolu kız nereden bilsin. Şalı götüreni kameradan tesbit etseydiler. Garson kız iki erkeğe karşı mücadele etmiş yazık şimdi bir de hukuk mücadelesi verecek Allah yardımcısı olsun İnşallah.Cevap Yaz 17 2 Yayından Kaldır