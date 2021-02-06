Kafede oyun oynayan 13 kişiye 52 bin 650 lira ceza
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Kafede oyun oynayan 13 kişiye 52 bin 650 lira ceza

06.02.2021 00:19 | Son Güncelleme: 06.02.2021 00:23
Kafede oyun oynayan 13 kişiye 52 bin 650 lira ceza

İZMİT'te koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir kafede kağıt oyunu oynayan ve aralarında kadınların da bulunduğu 13 kişiye kısıtlamayı ihlal etkmek, ayrıca maske ve sosyal mesafe kurallarına uymamaktan toplam 52 bin 650 lira idari para cezası uygulandı.

İZMİT'te koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir kafede kağıt oyunu oynayan ve aralarında kadınların da bulunduğu 13 kişiye kısıtlamayı ihlal etkmek, ayrıca maske ve sosyal mesafe kurallarına uymamaktan toplam 52 bin 650 lira idari para cezası uygulandı.

İzmit'te koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir kafede oyun oynandığı yönünde ihbar alan polis ekipleri, kafenin bulunduğu binaya baskın düzenledi. Kafeye giren polis ekipleri, masalarda oyun oynadığını belirlediği aralarında kadınların da bulunduğu 13 kişiye sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğunu ihlal ettiği ve kısıtlamaya uymadıkları gerekçesiyle toplamda 52 bin 650 lira para cezası uyguladı.


Kafede oyun oynayan 13 kişiye 52 bin 650 lira ceza
Kafede oyun oynayan 13 kişiye 52 bin 650 lira ceza
Kafede oyun oynayan 13 kişiye 52 bin 650 lira ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan KOYUNCU

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