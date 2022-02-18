Kafede oturan kişiye sopa, şişe ve silahla saldıran 5 zanlı tutuklandı - Haberler
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Kafede oturan kişiye sopa, şişe ve silahla saldıran 5 zanlı tutuklandı

AA, Mesut Varol - Güncel
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Kafede oturan kişiye sopa, şişe ve silahla saldıran 5 zanlı tutuklandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir kişiye sopa, şişe ve silahla saldırdıkları tespit edilen 5 şüpheli tutuklandı.

İPEKYOLU, VAN (AA) - Van'ın İpekyolu ilçesinde bir kişiye sopa, şişe ve silahla saldırdıkları tespit edilen 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 112 Acil Çağrı Merkezine bir iş yerinde darp olayı olduğu ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalarda, kafede arkadaşlarıyla oturan bir kişinin, 5 şüphelinin sopa, şişe ve silahlı saldırısına maruz kaldığı tespit edildi.

Gözaltına alınan 5 zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Mesut Varol - Güncel

112 Acil Çağrı, İpekyolu, Van, Güncel, Haberler

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