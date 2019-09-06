Kafede oturan iki gence araba böyle çarptı

Kafede oturan iki gence araba böyle çarptı

Çanakkale'de bir kafede oturan iki kişiye bir otomobilin geri manevra yaparken çarpması kameralara yansıdı.

06.09.2019 17:03
Kafede oturan iki gence araba böyle çarptı

Çanakkale'de bir kafede oturan iki kişiye bir otomobilin geri manevra yaparken çarpması kameralara yansıdı.


Kemalpaşa Mahallesi Aslan Abla Sokak'ta bir kafenin bahçesinde oturan iki gence, geri manevra yapan 09 HJ 438 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle masada oturan bir kişi yere düştü. Herhangi bir yaralanmanın olmadığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
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