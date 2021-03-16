Kafede nargile içip, oyun oynayan 16 kişiye ceza
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Kafede nargile içip, oyun oynayan 16 kişiye ceza

16.03.2021 14:38 | Son Güncelleme: 16.03.2021 14:46
Kafede nargile içip, oyun oynayan 16 kişiye ceza

İZMİT'te koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen bir kafede oyun oynayıp, nargile içtiği belirlenen 16 kişiye idari para cezası kesildi.

İZMİT'te koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen bir kafede oyun oynayıp, nargile içtiği belirlenen 16 kişiye idari para cezası kesildi.

İzmit'te koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen bir kafede oyun oynandığı ve nargile içildiği ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Kafeye düzenlenen baskında, aralarında işletme sahibinin de olduğu 16 kişiye maske takma zorunluluğunu ihlal ettikleri, oyun oynayıp nargile içtikleri gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.


Kafede nargile içip, oyun oynayan 16 kişiye ceza
Kafede nargile içip, oyun oynayan 16 kişiye ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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