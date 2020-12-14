Kafede mahsur kalan kediye, polisin su içirme çabası kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kafede mahsur kalan kediye, polisin su içirme çabası kamerada

14.12.2020 10:43 | Son Güncelleme: 14.12.2020 10:47
Kafede mahsur kalan kediye, polisin su içirme çabası kamerada

BURDUR'da girdiği kafeteryada 2 gün mahsur kalan kedi, polisin kafeterya sahibine ulaşmasıyla kurtarıldı.

BURDUR'da girdiği kafeteryada 2 gün mahsur kalan kedi, polisin kafeterya sahibine ulaşmasıyla kurtarıldı. Bir polis memuru, kafeterya sahibini beklerken, aç ve susuz kediye, kapı altından su içirmeye çalıştı.

Gazi Caddesi üzerinde bulunan kafeteryada bir kedinin mahsur kaldığını gören vatandaşlar polise haber verdi. Adrese gelen polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen kafeterya sahibini iş yerini açması için çağırdı.  Bu sırada bir polis memuru, 2 gün boyunca aç ve susuz kalan kediye, pet şişedeki suyu,  kapının altından içirmeye çalıştı. Kafeterya sahibinin gelmesiyle kedi kurtarıldı.Polis memurunun eliyle su içirdiği kedi daha sonra uzaklaştı.


Kafede mahsur kalan kediye, polisin su içirme çabası kamerada
Kafede mahsur kalan kediye, polisin su içirme çabası kamerada
Kafede mahsur kalan kediye, polisin su içirme çabası kamerada
Kafede mahsur kalan kediye, polisin su içirme çabası kamerada
Kafede mahsur kalan kediye, polisin su içirme çabası kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut MADAN

İlgili Haberler

Polis memuru, sokak köpeğine eliyle su içirdi
Polis memuru, sokak köpeğine eliyle su içirdi
Avcılar'da köpekten kaçıp ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
Avcılar'da köpekten kaçıp ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
Restoranda mahsur kalan kediyi kapı altından beslediler
Restoranda mahsur kalan kediyi kapı altından beslediler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Donald Trump İlham Aliyev Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akbağ Aleyna Tilki Birkan Sokullu Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Tisserand Pierre Webo Burak Yılmaz Ali Palabıyık Sergen Yalçın
Tüm Haberler Aralık Otomobil Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kafede mahsur kalan kediye, polisin su içirme çabası kamerada - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 10:47:33. #1.14#
title