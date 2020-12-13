Eskişehir'de kafede kumar oynayan 18 kişiye para cezası uygulandı

Eskişehir'de kafede kumar oynayan 18 kişiye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde oluşturulan ekip, İstiklal Mahallesi'ndeki kafeye operasyon düzenledi.

Ekipler, kumarhaneye çevrilen binadaki 18 kişiye kumar oynadıkları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 113 bin 400 lira ceza kesti.

Ayrıca iş yeri sahibi hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar