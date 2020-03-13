Kafede çıkan yangın korkuttu
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Atatürk Caddesi, Konak, Güncel

Kafede çıkan yangın korkuttu

İZMİR'in Konak ilçesinde bulunan bir kafenin bacasında çıkan yangın sebebiyle binanın çatısında maddi hasar meydana geldi.

13.03.2020 20:26 | Son Güncelleme: 13.03.2020 20:26
Kafede çıkan yangın korkuttu

İZMİR'in Konak ilçesinde bulunan bir kafenin bacasında çıkan yangın sebebiyle binanın çatısında maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Alsancak semti Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi. İddiaya göre kafenin mutfak bölümünde bulunan baca, henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Bacadan taşan alevler, yapının çatı katında bulunan tenteleri tutuşturdu. Kafe çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve 112 sağlık görevlileri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, binada maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenini bulmak için soruşturma başlatıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-İtfaiye araçlarından görüntü-Ekiplerden görüntü

-Yanan çatıdan görüntü


Kaynak: DHA

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