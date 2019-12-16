Kafede çıkan yangın korkuttu
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Kafede çıkan yangın korkuttu

Gaziantep'te bir kafede çıkan yangın korkuya neden olurken, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

16.12.2019 12:47 | Son Güncelleme: 16.12.2019 12:52
Kafede çıkan yangın korkuttu

'te bir kafede çıkan yangın korkuya neden olurken, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.


Olay, ilçesi Güneykent Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Bir kafenin mutfak bölümünden dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve doğal gaz ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, kafede maddi hasar oluştu.


Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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