13 Eylül 2017 Çarşamba günü Beşiktaş Kafe Vesto'da okurlarımızla buluşuyoruz. Tolga Cem Küçükyılmaz ve Kerem Enginar'ın katılımıyla, Kafe Vesto'da hem okurlarımıza sohbet edeceğiz hem de güncel teknoloji gündemiyle ilgili sunum yapacağız. Konumuz, sosyal medya!



Belirttiğimiz tarihte Kafe Vesto'da buluşacağımız okurlarımızla birlikte günümüzde sosyal medyanın önemi ve sosyal medyanın etkin kullanımı ile ilgili sohbet edeceğiz.



Etkinliğe katılım sınırlı sayıda olacağı için, eğer gelmek istiyorsanızı aşağıdaki formu doldurmanız ve kayıt yaptırmanız gerekiyor.



Etkinliğe kayıt yaptırmak için tıklayın



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Kayıt yaptıran ilk 35 kişi listede olacak ve etkinliğe gelecek kişiler 11 Eylül Pazartesi günü buradan duyurulacaktır.



Etkinliğin Google Maps linkini buradan görüntüleyebilirsiniz