'Kafe ve restoranlarda bardağın ağzınıza gelecek yerini silin'
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'Kafe ve restoranlarda bardağın ağzınıza gelecek yerini silin'

HACETTEPE Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, kafe restoranlarda servis edilen içecek ve yiyeceklerden koronavirüs bulaşan kişiler olduğunu söyledi.

'Kafe ve restoranlarda bardağın ağzınıza gelecek yerini silin'
21.06.2020 09:41 | Son Güncelleme: 21.06.2020 10:01

HACETTEPE Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, kafe restoranlarda servis edilen içecek ve yiyeceklerden koronavirüs bulaşan kişiler olduğunu söyledi. Prof. Dr. Ceyhan, "Restoran ve kafelerde servisi hazırlayanları görmüyorsunuz. Koronavirüs taşıyan birileri varsa onlar, bardağı kirletebilir ve o şekilde gelebilir size. Çay, kahve içecekseniz, çok emin değilseniz, yanınızda bir kolonyalı mendil ya da dezenfektanla ıslatılmış kağıt mendil ile ağzınıza gelecek yeri silmek gerek" dedi.

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ceyhan, koronavirüs vakalarındaki düşüş istenilen düzeye gelmezse eylülde okulların açılıp açılmayacağı konusunu değerlendirdi. Prof. Dr. Ceyhan, vaka artış dönemlerinin beklenen bir şey olduğunu belirterek, normalleşme ile tedbirleri birden kaldırınca vaka sayılarında artış gözlendiğini söyledi. Ceyhan, "Yeniden tedbir uyguluyorsunuz sonra azalmayı sağlayınca yeniden kaldırıyorsunuz. Artış oluyor, yeniden uyguluyorsunuz. Bunun böyle gitmesi lazım ama kendi haline bırakırsanız bu artışlar sürekli yaşanabilir ve vaka sayılarının azalması daha da uzun sürebilir. Bu nedenle bizim eylülde okulların açılacağı dönemde ne durumda bulunacağımız çok önemli, bunu şimdiden kestiremiyoruz. Önlemlerin devam ettiği ortamda modelleme yapıp bunun süresini söylemek kolaydı ama önlemleri kaldırdıktan sonra buna bir zaman biçmek maalesef çok mümkün değil. Çok ciddi bir risk olursa ertelenebilir tabi. Ciddi bir risk olmazsa o zaman okullar açılacak" dedi.

'SERVİS EDİLEN ÜRÜNLERDEN KORONAVİRÜS BULAŞIYOR'Kafe ve restoranlarda servis edilen içecek ve yiyeceklerden koronavirüs bulaşabildiğini belirten Prof. Dr. Ceyhan, şunları kaydetti: "Kahveyi getiren ve götürenden çok büyük bir risk beklemiyoruz. Çünkü onlar görünüyor, onların maskesini takıp takmadığını, size hizmet ederken kurallara uyup uymadığını görebiliyorsunuz. Ama özellikle hem restoranlarda hem de kafelerde onu servise hazırlayanları görmüyorsunuz. Onların içinde koronavirüs taşıyan birileri varsa eğer onlar, bardağı kirletebilir ve o şekilde gelebilir size. Bu şekilde bulaşlar biliniyor. Çay hazırlayanın, kahve hazırlayanın ya da yemek sevisi hazırlayanın bulaştırması biliniyor. Taşıyıcılardan daha çok bunlardan bulaşıyor. Çay, kahve içecekseniz çok emin değilseniz yanınızda bir kolonyalı mendil ya da dezenfektanla ıslatılmış kağıt mendil ile ağzınıza gelecek yeri silmek gerek. Elinizi değdirdiğiniz bardağa, çatala, kaşığa özellikle bu şekilde bulaşıyor, ağzınıza götürmeden mutlaka ellerinizi temizleyin. Gerçekten bu şekilde bulaşan vakalar var."

Prof. Dr. Ceyhan, çocuklarda görünen koronavirüs vaka oranlarına ilişkin, "Çocuklarda belirtisiz seyretme olasılığı çok yüksek. Sadece belirtisi olanlara bakınca düşük çıkıyor. Çocuklar aşağı yukarı yüzde 20'sini, 25'ini oluşturuyor. Belirtisi olmayanları tararsanız bu oran biraz daha yükseliyor. Bizim merkezimizde aşağı yukarı yüzde 20'si çocuk, yüzde 80'i yetişkin" dedi. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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