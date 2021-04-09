Kafe ve restoranlara özel 'Ekmek Teknem Sigortası' hayata geçiyor

Generali Sigorta, sunduğu esnek teminat paketleri ile işletmelerin bütçelerine ve ihtiyaçlarına göre güvence sağlayan "Ekmek Teknem Sigortası"nı kafe ve restoranlarla buluşturuyor.

150 yılı aşkın köklü geçmişiyle Generali Sigorta'nın modüler sigorta ürünü "Ekmek Teknem Sigortası", kafe ve restoran sektöründe hizmet sunan KOBİ ve esnafların müşterileri, çalışanları, makineleri, elektronik cihazları ve hatta işletme kârlarına dair endişelerini ortadan kaldırıyor. Türk sigortacılık sektöründe ilk olma özelliği taşıyan Ekmek Teknem; kafe ve restoran sektöründeki KOBİ'lerin ve esnafların kendi teminat paketlerini oluşturmasına olanak tanırken, ihtiyaç dâhilinde olmayan teminatlara ekstra prim ödeme zorunluluğuna da son veriyor.

İŞLETMELERİN RİSKLERİ TEMİNAT ALTINDA

Hızlı ve zahmetsizce poliçe düzenleyebilme imkânı sunan Ekmek Teknem; yangın, hırsızlık ve doğal afetler gibi birçok temel teminata ek olarak, sigortalıların standart paket seçmeleri halinde yazar kasa hırsızlık, şirket kredi kartlarının usulsuz kullanımı ve açık alandaki emtea gibi risklere karşı kafe ve restoran sektöründe hizmet sunan KOBİ ve esnafların yanında yer alıyor. Ekmek Teknem, sigortalıların Gold paket tercih etmeleri halinde ise gıda zehirlenmesine bağlı tedavi masrafları, catering hizmetleri, su arıtma hasarları sorumluluk ve ürün nakliye sorumluluk gibi risklere karşı da koruma sağlıyor.

SİGORTACILIK SEKTÖRÜNDE BİR İLK

Türk sigortacılık sektöründe ilk olma özelliği taşıyan modüler işyeri sigorta ürünü "Ekmek Teknem"; yüksek olasılıklı risklere karşı 7/24 yardım hizmetleri ile geniş kapsamlı Temel Koruma Paketi, işletmenin faaliyeti bünyesinde taraf olabileceği sorumluluk risklerini güvence altına alan İşletme Sorumluluk Paketi, işletmenin finansal devamlılığını sağlamak üzere güvence sağlayan İşletme Koruma Paketi'nin yanı sıra kafe ve restoran sektörüne özel sunulan teminatlardan oluşuyor. Generali'nin yeni ürünü, yardım hizmetleri ile kafe ve restoran sektöründeki KOBİ ve Esnaflar için zengin ve nitelikli geniş asistans hizmetleri de sağlıyor.