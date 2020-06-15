Kafe ve restoranlar tekrar açıldı - NEW
Kafe restoranlardan detaylar Kafelerde oturanlardan detaylar NEW JERSEY - ABD'nin New Jersey eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında kapatılan kafe ve restoranlar, normalleşme süreci içerisinde dışarıda oturma zorunluluğu ile birlikte tekrar hizmete açıldı.
15.06.2020 20:26 | Son Güncelleme: 15.06.2020 20:32
Kafe restoranlardan detaylar
Kafelerde oturanlardan detaylar NEW JERSEY - ABD'nin New Jersey eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında kapatılan kafe ve restoranlar, normalleşme süreci içerisinde dışarıda oturma zorunluluğu ile birlikte tekrar hizmete açıldı.
Kaynak: AA