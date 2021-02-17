Kafe ve Restoranlar ne zaman açılacak? Kapalı mekanda 45 dakika modeli nedir?

Kafeler ve restoranlar için uzun bir süredir devam eden kısıtlamalar, Kabine Toplantısı ile yeniden ele alınacak. Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında koronavirüs gündemiyle bugün yapılacak. Peki, Kafe ve Restoranlar ne zaman açılacak? Kapalı mekanda 45 dakika modeli nedir?

Kafeler ve restoranlar için uzun bir süredir devam eden kısıtlamalar, Kabine Toplantısı ile yeniden ele alınacak. Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında koronavirüs gündemiyle bugün yapılacak. Kritik Kabine Toplantısı'nda koronavirüsle mücadelede alınan tedbirlerin sonuçları, yerli aşı çalışmaları ve kısıtlamalarda normalleşme takviminin ele alınacağı tahmin ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın önceki akşam yapmış olduğu normale dönüş açıklamalarının ardından tüm dikkatler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak Kabine Toplantısına çevrilmişti. Peki, Kafe ve Restoranlar ne zaman açılacak? Kapalı mekanda 45 dakika modeli nedir? İşte detaylar haberimizde...

KAFE VE RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Rize programı nedeniyle yapılamayan kabine toplantısının çarşamba günü Beştepe'de yapılması planlanıyor. Çarşamba günü AK Parti Ankara İl Kongresi'ne bizzat katılması planlanan Erdoğan'ın, aynı gün kabineye başkanlık etmesi de bekleniyor. Beştepe'deki toplantının en önemli gündem maddesi koronavirüsle mücadele çalışmaları ve alınan tedbirler olacak.

Uzun süredir kapalı olan kafe ve restoranların mart ortasından itibaren belli kurallarla açılması planlanıyor. Kabine gündemine dair edinilen son dakika bilgisine göre bu kapsamda, kafe ve restoranlara HES kodu ile giriş yapılabilecek. İç mekânda kapasitenin en fazla yüzde 30'u (10 masa varsa 3 tanesi hizmete açık olacak), dış mekânlarda yüzde 50'si (10 masa varsa 5 tanesi) hizmete açılacak. Bulaşın olmaması için müşterilere oturma sınırlaması getirilmesi planlanıyor. Bu sürenin de 45 dakika olabileceği belirtiliyor.