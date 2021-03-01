Kafe ve Restoranlar ne zaman açılacak? Kabine toplantısı kararlarına göre cafe ve restoranlar açılacak mı?

Kafeler ve restoranların ne zaman açılacağı ile ilgili son dakika kabine kararları araştırılıyor. Kafe ve restoranların açılış tarihi ile ilgili son açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yapılan Kabine Toplantısı'na işaret etti. Peki kafe ve Restoranlar ne zaman açılacak? Cafe ve restoranlar açılacak mı?

Kafe ve restoranların açılış tarihi için heyecan artıyor. Kafe, restoran ve lokantalar koronavirüs önlemleri kapsamında hizmetlerine gel-al ve paket servis şeklinde hizmet veriyorlar. Kabine Toplantısı saat 15:55'te başladı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yapacak. Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre riskin düşük olduğu illerde bu hafta itibariyle lokanta, kafe ve restoranların tedbirli, mesafeli, sınırlı kapasite ve HES kodu şartıyla açılmasına dönük karar alınması planlanıyor.

KAFE VE RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Kafelerin ve restoranların açılış tarihi henüz netleşmedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında, 'Bilim Kurulumuzun çalışmaları pazartesi günü Kabine'ye gelecek. Orada müzakeresini yapacağız. Mutasyonun hangi illerde ne konumda olduğunu orada Sağlık Bakanımız bizlere takdim edecek. Sonra da bizler ne gibi tedbirler alabiliriz, lokantalarla ilgili neler yapmamız gerekir, kafeteryalarla ilgili ne adımlar atarız, otellere varıncaya kadar ne yapmamız gerekiyor, bunların kararını Kabine toplantısında alacağız.' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada, salgın tedbirleri sebebiyle işine ara vermek zorunda kalan esnafı rahatlatacak adımların da atılacağını belirterek, "Restoran, kafe, kıraathane ve benzeri esnafımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır." demişti.

ESNAF KARARLARI BEKLİYOR

Riskin düşük olduğu illerde bu hafta itibariyle lokanta, kafe ve restoranların tedbirli, mesafeli, sınırlı kapasite ve HES kodu şartıyla açılmasına dönük karar alınması planlanıyor. Söz konusu illerde hafta içi belli saatlerle, hafta sonu kısıtlamaların da esnetilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

AVM Yatırımcıları Derneği Başkanı Hüseyin Altaş, Kabine toplantısında vaka sayıları 50'nin altında olan il ve ilçelerde açılışın okullardan mı yoksa restoran ve kafelerden mi başlayacağına karar verileceğini söyledi. TESK Başkanı Bendevi Palandöken, ekonominin can damarı olan 415 sektörü canlandıran düğünlere ilişkin takvimin bir an önce açıklanmasını; Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl ise rengine bakılmaksızın tüm restoran ve kafelerin HES kodu koşuluyla açılmasını istedi. Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel de HES koduyla girilen AVM'lerde hafta sonu yasaklarının kaldırılarak restoran ve kafelerin de açılmasını önerdi. Sektör temsilcilerin talep ve değerlendirmeleri şöyle:

HES ZORUNLU OLSUN HERKES AÇILSIN

Hürriyet'in sorularını yanıtlayan TÜRES Başkanı Ramazan Bingöl, hem Cumhurbaşkanı hem de Sağlık Bakanı ve İstanbul Valisiyle görüşerek sektörün durumunu anlatan detaylı raporlar sunduklarını söyledi. Bingöl, öncelikle illerin rengine bakılmaksızın otellerde olduğu gibi tüm restoran, kafe ve lokantaların HES kodu, maske, mesafe, hijyen koşuluyla akşam 22.30'a kadar, hafta sonu da bir gün tümden açık kalmasını önerdiklerini söyledi. Bingöl, müşterinin oturma süresinin 45 dakikayla sınırlanması önerisini uygulanamaz buldukları için istemediklerini vurguladı.

KIRMIZI İLLERDE YARIM GÜN

Bingöl, Bilim Kurulu bunu uygun görmemesi halinde ise mavi renkli illerde kısıtlama olmaksızın açılış, diğer illerde ise yine HES kodu ve yüzde 50 masa sınırlamasıyla çarkların dönmesi için yarım gün, sabah ve öğlen saatlerinde izin verilmesini istediklerini belirtti. Bingöl, lokanta, restoran sahipleri ile çalışanların aşıda öncelikli olmaları talebini ilettiklerini, "İnşallah bugün müjdeli haberi Cumhurbaşkanımız açıklayacak" dedi.