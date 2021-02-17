Kafe ve restoranlar açılacak mı? Kabine toplantısında kafe ve restoranlarla ilgili alınan kararlar nelerdir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kafe ve restoranlar açılacak mı? Kabine toplantısında kafe ve restoranlarla ilgili alınan kararlar nelerdir?

17.02.2021 20:00 | Son Güncelleme: 17.02.2021 20:04
Kafe ve restoranlar açılacak mı? Kabine toplantısında kafe ve restoranlarla ilgili alınan kararlar nelerdir?

Bugün yapılan kabine toplantısı konularından birisi de kafe ve restoranlar oldu. Peki, kafe ve restoranlar açılacak mı? Kafe ve restoranlara kısıtlama getirildi mi? 17 Şubat kabine toplantısı kararları nelerdir?

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı. Restoran, kafe gibi işletmelerin yol haritasının önümüzdeki günlerde açıklanacağını belirten Erdoğan, "Mart, aşılamada mesafe kat edeceğimiz bir ay olacak; illerimizi 4 gruba ayırarak Mart ayı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz" dedi.

17 ŞUBAT KABİNE TOPLANTISI KAFE VE RESTORANLARLA İLGİLİ ALINAN KARARLAR

Kafe ve restoranlarla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

MART AYI İTİBARIYLA NORMALLEŞME SÜRECİ BAŞLIYOR

Mart aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz bir ay olacaktır. İllerimizi Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak Mart ayı itibarıyla kademli normalleşme sürecini başlatıyoruz.

İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Salgın tedbirleriyle sebebiyle işine ara vermek zorunda kalan restoran, kafe, kıraathane vb. esnaflarımızı rahatlatacak yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.

Kafe ve restoranlar açılacak mı? Kabine toplantısında kafe ve restoranlarla ilgili alınan kararlar nelerdir?

Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlamasını da illerimizdeki vaka, aşılama ve diğer ilgili kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz.

Vatandaşlarımız bu konuda ne kadar dikkatli olur, ne kadar hassas davranır, kendi illerindeki görünümü ne kadar iyileştirirlerse normalleşme takvimi de o derece hızlı ilerleyecektir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Hulusi Akar Kadir Topbaş Fahrettin Koca
Magazin Alişan Müge Anlı Hülya Avşar Burak Deniz
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Abdullah Avcı Aykut Kocaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Şehit Barcelona Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kafe ve restoranlar açılacak mı? Kabine toplantısında kafe ve restoranlarla ilgili alınan kararlar nelerdir?
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.2.2021 20:04:35. #1.16#
title