Kafe ve restoranlar açılacak mı? Kabine toplantısında kafe ve restoranlarla ilgili alınan kararlar nelerdir?

Bugün yapılan kabine toplantısı konularından birisi de kafe ve restoranlar oldu. Peki, kafe ve restoranlar açılacak mı? Kafe ve restoranlara kısıtlama getirildi mi? 17 Şubat kabine toplantısı kararları nelerdir?

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı. Restoran, kafe gibi işletmelerin yol haritasının önümüzdeki günlerde açıklanacağını belirten Erdoğan, "Mart, aşılamada mesafe kat edeceğimiz bir ay olacak; illerimizi 4 gruba ayırarak Mart ayı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz" dedi.

17 ŞUBAT KABİNE TOPLANTISI KAFE VE RESTORANLARLA İLGİLİ ALINAN KARARLAR

Kafe ve restoranlarla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

MART AYI İTİBARIYLA NORMALLEŞME SÜRECİ BAŞLIYOR

Mart aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz bir ay olacaktır. İllerimizi Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak Mart ayı itibarıyla kademli normalleşme sürecini başlatıyoruz.

İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Salgın tedbirleriyle sebebiyle işine ara vermek zorunda kalan restoran, kafe, kıraathane vb. esnaflarımızı rahatlatacak yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.

Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlamasını da illerimizdeki vaka, aşılama ve diğer ilgili kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz.

Vatandaşlarımız bu konuda ne kadar dikkatli olur, ne kadar hassas davranır, kendi illerindeki görünümü ne kadar iyileştirirlerse normalleşme takvimi de o derece hızlı ilerleyecektir.