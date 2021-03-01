Kafe ve restoranlar açılacak mı? Hangi hangi tedbirlerle açılacak? HES Kodu zorunlu mu? Mart ayı: Normalleşme Takvimi nedir?

Kafe ve restoranlar açılacak mı? Hangi hangi tedbirlerle açılacak? HES Kodu zorunlu mu? Mart ayı: Normalleşme Takvimi nedir? Mart ayında hangi yasaklar kalktı? Sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Kafe ve restoranlar açılıyor mu? 65 yaş ve 20 yaş altı yasaklar kalktı mı? AVM'lere 20 yaş altı girebiliyor mu? Yüz yüze eğitim başladı mı?

Kafe ve restoranlar açılacak mı? Hangi hangi tedbirlerle açılacak? HES Kodu zorunlu mu? Mart ayı: Normalleşme Takvimi nedir? Mart ayında hangi yasaklar kalktı? Sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Kafe ve restoranlar açılıyor mu? 65 yaş ve 20 yaş altı yasaklar kalktı mı? AVM'lere 20 yaş altı girebiliyor mu? Yüz yüze eğitim başladı mı? Normalleşme Takviminin tüm detayları haberimizdedir. Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Hafta sonu kafe ve restoranlar açılacak mı? İşte detaylar haberimizde…

KAFE VE RESTORANLAR AÇILACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan restoran ve kafelerle ilgili de bugünkü toplantıyı işaret etmişti. Koronavirüs Bilim Kurulu'nda alınan tavsiye kararlarına göre bu alanda bir esnemeye gidilip gidilmeyeceği değerlendirilecek.

YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLAYACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yapacağı sunum sonrası yüz yüze eğitime ilişkin de karar alınması bekleniyor. Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime ilişkin detayların Kabine Toplantısı'nda netleşeceği bildirmişti. Buna göre, yüz yüze eğitime valiler ile il hıfzısıhha kurullarının karar verebileceği yönünde görüş açıklanmıştı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

Sokağa çıkma kısıtlamasının da detayları bugünkü Kabine toplantısında belli olacak. İllere göre gevşeme olması bekleniyor. Her il yönetimi vaka sayısına göre karar alacak. Yerel yönetimler bu konuda belirleyici olacak. 65 yaş üstü için de sokak kısıtlaması saatleri esnetilebilir.

MART AYI: NORMALLEŞME TAKVİMİ NEDİR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısı'nda yapacağı sunumda, koronavirüs vakalarında son durum, mutasyonlu virüsün yayılması, riskli illerde alınabilecek yeni önlemler ile riskin azaldığı illerde atılabilecek adımları kabine üyelerine anlatacak.

Toplantıda, koronavirüs riskinin düşük olduğu illerde restoran ve kafelerin açılması, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının esnetilmesi, hafta içi uygulanan kısıtlamanın gevşetilmesi yönünde karar alınması bekleniyor.

MART AYINDA HANGİ YASAKLAR KALKACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısı'nda yapacağı sunumda, koronavirüs vakalarında son durum, mutasyonlu virüsün yayılması, riskli illerde alınabilecek yeni önlemler ile riskin azaldığı illerde atılabilecek adımları kabine üyelerine anlatacak.

Toplantıda, koronavirüs riskinin düşük olduğu illerde restoran ve kafelerin açılması, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının esnetilmesi, hafta içi uygulanan kısıtlamanın gevşetilmesi yönünde karar alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısıtlamaların kaldırılıp kaldırılmayacağı konusunda, "Bizim bir Bilim Kurulumuz var. Çalışmaları pazartesi günü Kabine'ye gelecek, orada müzakeresini yapacağız. Mutasyonun hangi ilimizde, ne konumda olduğunu Sağlık Bakanımız bizlere sunacak" demişti.

Bu açıklamalar sonrasında gözlerin çevrildiği Kabine Toplantısı, Beştepe'de saat 15.55'te başladı. Toplantının merakla beklenen başlığı ise koronavirüste normalleşme adımları olacak.

#EVDEKAL

COVID-19'un yayılmasını önlemek için:

Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.

Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.

Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.

Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.

Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.

Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.

Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.

Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.

Maskeler

Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.

#EVDEKAL