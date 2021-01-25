Kafe ve restoranlar açılacak mı? 2021 kafe ve restoranlar ne zaman açılacak?

Son dönemlerde vakalardaki azalmanın görülmesiyle Kafe ve restoranlar açılacak mı? 2021 kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? soruları gündeme geldi. Cuma namazı çıkışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kafe ve restoranlar açılacak mı? 2021 kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? sorusuna yanıt verdi.

Korona virüs nedeniyle alınan kısıtlama kararları içerisinde kafe ve restoranların kapanıp, sadece gel - al şeklinde hizmet etmesi vardı. Aşılamanın başlaması ve korona virüs salgınının yaygınlığının azalmasıyla bazı kısıtlamalar gözden geçirilmeye başlandı. Peki Kafe ve restoranlar açılacak mı? 2021 kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? sorusunun yanıtı detaylarda!

KAFE VE RESTORANLAR AÇILACAK MI?

20 Kasım tarihinde İçişleri Bakanlığı'nın yeni tedbirler kapsamında aldığı kararlar neticesinde, restoran, pastane, kafe ve lokantalarda sadece gel - al servisi olup, 10.00 ile 20.00 saatleri arasında hizmet verebilecek. Sadece paket servis ve gel - al hizmetinde bulunan restoran, kafe, lokanta ve pastaneler sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında yeni bir genelge yayınlanana kadar alınan tedbirlerin uygulanmasına devam edecek.

2021 KAFE VE RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cuma namazı çıkışında kafe ve restoranlar açılacak mı? 2021 kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? soruları soruldu. Aşıların yapılması ve vaka sayılarının azalmasıyla yeniden gündeme gelen soru hakkında Cumhurbaşkanı 'Restoran işletmecilerine ilişkin kısıtlamalarla ilgili konuyu kabine toplantımızda yeniden ele alacağız. Her ne kadar işi sıkı tutacağız deseler de maalesef sıkı tutulmuyor. Şu anda başarılı bir süreç var. Bu süreci tekrar tersine çevirmek, böyle bir şeyin altına girmek, risk almak istemiyoruz. O nedenle veriler önümüze bir gelsin. Buna göre değerlendirmemizi yapıp uygun ise adımları atarız.' şeklinde açıklamada bulundu.