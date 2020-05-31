Kafe ve restoranlar, 1 Haziran'a hazır
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Kafe ve restoranlar, 1 Haziran'a hazır

İZMİR'in Konak ilçesinde bulunan kafe ve restoranlarda, 1 Haziran için hazırlıklar tamamlandı.

Kafe ve restoranlar, 1 Haziran'a hazır
31.05.2020 09:53 | Son Güncelleme: 31.05.2020 09:57

İZMİR'in Konak ilçesinde bulunan kafe ve restoranlarda, 1 Haziran için hazırlıklar tamamlandı. Koronavirüs salgını döneminde geçici süreyle kapatılan işletmelerde, tadilat, bakım ve onarım işlemleri de gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgını nedeniyle yürürlüğe konulan restoran, kafe gibi işletmelerin kapatılması uygulamalarına 1 Haziran itibarıyla son verileceğini açıkladı. Salgın öncesi İzmir'in en hareketli noktalarından olan Alsancak semtindeki kafe ve restoranlarda, açıklamanın ardından tekrar hareketlilik başladı. Uzun süredir hizmet verilemeyen işletmelerde, heyecanla açılış için gerekli çalışmalar tamamlandı. 1 Haziran için saatleri sayan işletmeciler, dezenfekte çalışmaları yaptı, masa düzenini sağlamak ve 1,5 metre mesafe bırakmak için masalar arası uzaklığı metreyle ölçtü. 4 kişilik masalarda sosyal mesafeyi korumak için boş bırakılması gereken sandalyelere etiketler yapıştırıldı.

'SAĞLIK HER ŞEYDEN ÖNEMLİ'Uzun zamandır kapalı olan dükkanının açılacak olması dolayısıyla çok mutlu olduğunu anlatan Nevzat Demirhan (55), devletin esnafa verdiği desteklerle kendilerini ayakta tutmaya çalıştıklarını belirtti. Demirhan, "2 senedir açtığım kafeyi işletiyoruz. Pandemi sürecinde kapalıydı şu an genel temizlik işlemlerimizi hallediyoruz daha sonra dezenfekte işlemlerimizi yapacağız. Devletin yayımladığı genelgeye uygun olarak çalışacağız. Mesafe kuralına uyacağız ve kapalı alana kesinlikle müşteri almayı düşünmüyoruz. İnsan sağlığı her şeyden önemli. Müşterilerimizin hepsi bizim arkadaşımız ve onlara zarar gelsin istemiyoruz. İnsanları çapraz oturtacağız, grup halinde misafirleri kabul etmeyeceğiz ve işletmemizi mümkün olduğunca ayakta tutacağız. Sağ olsun devletimizin bize verdiği destekler var. Binlerce teşekkürler bizleri ayakta tutmaya çalıştılar. Bugünleri tekrar yaşamamak lazım" diye konuştu.'ÖNLEMLERİMİZİ ALDIK'

Alsancak'taki işletmelerinde pandemi sonrası sürece hazır olduklarını dile getiren Yılmaz Öner (30), "Temizlik işlemlerimizi gerçekleştirdik. Uyulması gereken 14 kuralı biliyoruz. Müşterilerimize ve personelimize bu anlamda gerekenleri aktardık. Önlemlerimizi aldık. Masaları sosyal mesafe kuralına göre düzenledik. 1 Haziran'ı bekliyoruz. Burası normalde tam kapasite dolduğunda 60 kişi kadar oluyordu. Yine dekorda eksiltmelere gideceğiz. 1,5 metre mesafeyi de uyguladığımızda kişi sayısı yarı yarıya düşecek. Maske ve siperliklerimizi aldık. Müşterilerimizin de bu konuda titiz davranmasını sağlayacağız" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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