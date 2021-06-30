Kafe ve restoran işletmecileri heyecanla 1 Temmuz'u bekliyor
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Kafe ve restoran işletmecileri heyecanla 1 Temmuz'u bekliyor

Kafe ve restoran işletmecileri heyecanla 1 Temmuz'u bekliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Normalleşme döneminde kaldırılan kısıtlamaların açıklanmasından sonra birçok sektörde olduğu gibi kafe ve restoranlarda da heyecanlı geri sayım başladı.

Normalleşme döneminde kaldırılan kısıtlamaların açıklanmasından sonra birçok sektörde olduğu gibi kafe ve restoranlarda da heyecanlı geri sayım başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamalarla heyecanlanan işletme sahipleri için geri sayım başlamış oldu. Geçtiğimiz gün yayınlanan genelgeyle birlikte girilen normalleşme döneminde kaldırılan kısıtlamalar detaylı şekilde açıklandı. Kafe ve restoranlarda uygulanan kapasitenin yarısı kadar müşteriyi salona kabul etme kısıtlamasının kalkmasıyla birçok işletmeci hazırlıklarına başladı.

"Umutla beklediğimiz şey gerçekleşti"

Eskişehir'de uzun yıllardır kafe ve restoran işletmeciliği yapan Cihan Evliyagil, heyecanını dile getirdi. Personel sayılarını yükselterek salonlarında tam kapasiteye geçecekleri 1 Temmuz'u iple çektiklerini belirten Evliyagil, "Bizim için güzel bir haber oldu. Açıklamalardan sonra heyecanlandık. Umutla beklediğimiz şey gerçekleşti. Müşterilerimiz çoğalacağı için personel sayımızı da arttırdık. Bir buçuk sene boyunca zorlu bir süreçten geçtik. Çoğu işletme farklı tedbirler alarak olsa da faaliyetine devam etti fakat bizim genel olarak öyle bir şansımız olmadı. Her yerin açılması işlerimizi olumlu etkileyecek. Masaların dolması, müşteri sirkülasyonunun oluşması, yurt dışındaki gurbetçilerin gelmesi işlerimize hareket katacaktır. Kışın öğrencilerin gelmesiyle daha da devamlılık sağlar umarım. Aşı uygulamalarının hızının artması da büyük bir etken oldu. İnşallah bir daha kapanmaz ve bereketli bir şekilde devam eder. Daha önceden kapasite dolu olduğu için çok kez müşterilerimizi kapıdan çeviriyorduk. Artık böyle bir sorun yaşamayacağız. İşlerimizde güzel bir hareketlilik bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kafe ve restoran işletmecileri heyecanla 1 Temmuz'u bekliyor
Kafe ve restoran işletmecileri heyecanla 1 Temmuz'u bekliyor
Kafe ve restoran işletmecileri heyecanla 1 Temmuz'u bekliyor
Kafe ve restoran işletmecileri heyecanla 1 Temmuz'u bekliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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