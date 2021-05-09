Kafe tarzı konsepti ile 'Stadyum Genç Ofis' gençlerin ilgisini çekecek
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Kafe tarzı konsepti ile 'Stadyum Genç Ofis' gençlerin ilgisini çekecek

Kafe tarzı konsepti ile 'Stadyum Genç Ofis' gençlerin ilgisini çekecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Karabük'te stadyumun altındaki atıl durumda olan otoparkın bir bölümüne açılan 'Stadyum Genç Ofis' ile gençlerin çeşitli sanatsal aktivitelere, kültürel ve sosyal faaliyetlere katılımları artırılacak.

Karabük'te stadyumun altındaki atıl durumda olan otoparkın bir bölümüne açılan 'Stadyum Genç Ofis' ile gençlerin çeşitli sanatsal aktivitelere, kültürel ve sosyal faaliyetlere katılımları artırılacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nun altında bulunan atıl durumdaki otoparkın bir kısmında hazırlıkları tamamlanan 'Stadyum Genç Ofis' gençlere hizmet verecek. "Tam kapanma" sürecinin ardından açılışının yapılması düşünülen Genç Ofis'te gençlerin kişisel, sosyal, sanatsal, sportif ve kültürel hizmetleri yerinde ve etkin kullanabilecekleri alanlar bulunuyor.

Kafe tarzı konsepti ile gençlerin ilgisini çekecek olan 'Stadyum Genç Ofis' Türk kültürünün önemli bir parçası olan gönüllülük ve yardımseverlik çalışmalarının da kazandırılmasına katkı sağlayacak.

Projenin oluşturulması ile ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, "Stadyumumuzun içerisinde kullanılmayan bazı bölgelerin gençlerime hizmet edebilmek adına ne yapabiliriz diye bir fikir jimnastiğinde bulunmuştuk. Son dönemde Gençlik ve Spor Bakanlığımız illerde gençlik merkezlerinin yanında genç ofisleri daha ulaşılabilir okul bölgelerine yakın bölgelerde yapılabilecek alanlarda spor tesislerinin içerisinin de olduğu alanlarda buna benzer önerileri vardı. Biz de stadyumumuzun kuzey kale arkasındaki kullanılmayan otoparkın bir kısmı burası. Ancak yine Güney ve Protokolün altında yine çok büyük araç kapasiteli otoparkımız var. Kullanılmayan bu alanı nasıl değerlendirebiliriz derken bu genç ofis fikrimizi değerlendirelim dedik" diye konuştu.

"Burada kitap kahvemiz var. Bu alanda gençlerimizin kitap okuyabileceği, vakit geçirebilecekleri bir alan oluşturmaya çalıştık" diyen Güven, şu ifadelere yer verdi: "Yine alanımızın içerisinde sportif aktivitelerin yapılabileceği müzik, kültürel faaliyetlerinde bulunabileceği alanlarımız var. Masa tenisi, özellikle satranca ilimizde yoğun bir ilgi var. Satrançlarla ilgili atölyemiz var. Görsel sanatlar atölyemiz var. Akıl ve zeka oyunları dediğimiz bir atölyemiz olacak. Yine stadyumun diğer alanında da geleneksel okçuluk ile ilgili bir alan oluşturduk."

"Gençlerin ilgisini çekebilecek konsepte yapmaya çalıştık"

Pandemi sürecinin normalleşmeye başlaması ile gençleri bu alanlarda tutmaya çalışacaklarını söyleyen Güven, "Stadyumun özellikle çevresindeki diğer yakın mahallelerle beraber '24 saat yaşanabilir stadyum' sloganıyla bunu yapmaya çalışıyoruz. Buradaki tesisimiz de gece 10'a kadar açık olacak. İstiyoruz ki bir veli stadyuma yürüyüşe gelirken çocuğunu da buraya getirdiği takdirde buraya bırakıp gençlik liderlerimizin aracılığıyla onlar burada etkinlikte bulunurken kendileri yürüyüşlerini yapabilirler. Yine stadyumumuzun dışına açık spor tesisleri koyduk. Orada farklı fiziksek aktivitelerde bulunabilir istiyoruz. Tabi ki ne yaparsak gençlerimiz için yapacağız. Buranın konseptini kamu-devlet mantığının dışında biraz kafe gibi gençlerin ilgisini çekebilecek konsepte yapmaya çalıştık" dedi. - KARABÜK

Kafe tarzı konsepti ile 'Stadyum Genç Ofis' gençlerin ilgisini çekecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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