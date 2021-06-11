Kafe, restoran çalışanları, berber-kuaförler ve avukatlara aşılama başladı

Kafe, restoran çalışanları, berber-kuaförler ve avukatlara aşılama başladı Korona virüsüyle mücadele kapsamında bugünden itibaren, kafe ve restoran çalışanlarıyla gıda üretim-dağıtım sektöründe çalışanlar, berberlerle kuaförler ve avukatlar aşılanmaya başlandı.

Kafe, restoran çalışanları, berber-kuaförler ve avukatlara aşılama başladı

KIRKLARELİ - Korona virüsüyle mücadele kapsamında bugünden itibaren, kafe ve restoran çalışanlarıyla gıda üretim-dağıtım sektöründe çalışanlar, berberlerle kuaförler ve avukatlar aşılanmaya başlandı.

Korona virüsüyle mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığınca başlatılan aşı seferberliğince bugün itibariyle, kafe ve restoran çalışanlarıyla gıda üretim - dağıtım sektöründe çalışanlar, berberlerle kuaförler ve avukatlar aşılanmaya başlandı.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelen kafe ve restoran, gıda üretim - dağıtım sektöründe çalışanlar, berberlerle kuaförler ve avukatlar aşılarını oldu.

Kafe işletmecisi Tayyar Akgül, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasının ardından hemen randevusunu alıp aşıya geldiğini belirterek aşı olduğu için kendini güvende hissettiğini söyledi.

Kafe ve restoran, gıda üretim - dağıtım sektöründe çalışanlar, berberlerle kuaförler ve avukatların aşı önceliğine getirilmesinin mutluluğunu yaşayan Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, "Sağlık Bakanlığımızın Haziran ayının başında başlatmış olduğu aşı seferberliği hızlanmasıyla bu gün kafe ve restoran gibi işletme sahiplerimiz sıralarını alıp aşılarını olmaya geldi. Hayırlı olsun" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı