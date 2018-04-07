Kafe İşletmecisinden Örnek Davranış

Kütahya'nın Simav bir kafe işletmecisi, polis, asker, gazi ve şehit ailelerinden ücret almıyor.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki kafe işletmecisi İsmail Çaylak, polis, asker, gazi ve şehit ailelerinden ücret almıyor. İş yerinin muhtelif yerlerine astığı tabelalar görenleri hayrete düşürüyor.

Konya'dan Simav'daki polis abisini ziyarete gelen Harun Demiryel, kafede hesap ödemeye gittiğinde çok güzel bir davranışla karşılaştığını ifade etti. Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Makine Mühendisliği öğrencisi olan Demiryel, "Bu uygulamayı yapanlara teşekkür ediyorum. İnşallah Türkiye'nin her yerine örnek olur" dedi.

Kafe işletmecisi İsmail Çaylak, "Kendi düşüncemiz olan bir proje hazırladık, inşallah iyi olmuştur. Kafemize gelen polis, asker, gazi ve şehit yakınlarından ücret almıyoruz. Bu davranışı boynumuzun borcu olarak görüyoruz. Herkese kapımız açık" diye konuştu.

Asker oğlunu, görevi başında iken kalp krizi sonucu kaybeden Rifat Taşçı, "Ben bir şehit babasıyım, kafeye geldiğimde çayımı kahvemi içiyorum, benden ücret almıyorlar. Allah razı olsun" şeklinde konuştu. (MEİ-EFE) - KÜTAHYA