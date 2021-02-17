Kafe (cafe) ve restoranlar açılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısında açıklama yapacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.05'te başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapacak. Peki, kafe (cafe) ve restoranlar açılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısında açıklama yapacak

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.05'te başladı. Toplantıda kafe ve restoranların durumu ile hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının ele alındı. Milyonlarca kişinin gözü kulağı kritik toplantıdan çıkacak kararlarda olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısının ardından açıklama yapması bekleniyor.

KAFE VE RESTORANLAR AÇILACAK MI?

Uzun süredir kapalı olan kafe ve restoranların mart ortasından itibaren belli kurallarla açılması planlanıyor. Ancak buralar maskelerin indiği ve bulaşın en fazla arttığı yerler olduğu için zamanlamanın iyi yapılması, kuralların da sert ve net konulması bekleniyor. Planlanan düzenlemede HES koduyla kafe ve restoranlara girilmesi, kapalı alanda yüzde 30, açık alanlarda yüzde 50 doluluk ile 45 dakika oturma süresinin getirilmesi öne çıkıyor.



17 Şubat kabine toplantısı bugün başladı. Toplantının akabinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor. Toplantıda ele alınacak bazı konular aşağıdaki gibidir.

17 ŞUBAT KABİNE TOPLANTISINDA ELE ALINACAK KONULAR

KISITLAMALAR BÖLGESEL OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK

Hafta başında ilk kez il bazında 7 günlük vaka sayıları açıklandı. 8-14 Şubat 2021 haftasının paylaşıldığı tabloda, illere göre haftalık vaka sayıları açıklandı. Ardından Türkiye'nin salgınla mücadelede, bölgesel önlemleri hayata geçirmeye hazırlandığı ve konunun Bakanlar Kurulu toplantısında ele alınacağı açıklandı.

Buna bağlı olarak lokanta ve kafelerin belirli koşullarda açılabilmesi, sokağa çıkış kısıtlamalarının hafifletilmesi ve eğitimin nasıl devam edeceği yönünde yeni kararlar alınabileceği de dile getiriliyor.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMALARI

Marttan itibaren sokağa çıkma kısıtlamaları ile ilgili de bazı iyileştirilmelerin gündeme gelebileceği belirtiliyor. Öncelikli olarak hafta sonu kısıtlamalarının kaldırılması, hafta içi kısıtlamanın ise bir süre daha devam etmesi bekleniyor. Salgının durumuna göre daha sonra bunun da kaldırılacağı belirtiliyor.

Toplantıda koronavirüs aşısında gelinen son durumun, yeni aşı temini gibi konuların da görüşülmesi bekleniyor.

ERDOĞAN KISITLAMA KARARLARIYLA İLGİLİ KABİNE'Yİ İŞARET ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara Arena Spor Salonu'nda düzenlenen Ankara 7. Olağan İl Kongresi'nde, bu akşam Kabine toplantısının ardından kısıtlamalar konusunda aldıkları kararları açıklayacaklarını belirtti.

YENİ ANAYASA VE GARA OPERASYONU

Siyasetteki sıcak başlıkların da toplantıda ele alınması bekleniyor. Yeni Anayasa çalışmaları ve Gara operasyonunun da gündeme gelmesi bekleniyor.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.