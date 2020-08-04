Kafatasının yarısını, gözlerini kaybetse de vatan ve bayrak aşkını hiç kaybetmedi
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Kafatasının yarısını, gözlerini kaybetse de vatan ve bayrak aşkını hiç kaybetmedi

Uzman çavuş olarak görev yaptığı Şırnak'ta, 2017'de teröristlerin önceden araziye yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu kafatasının yarısı ile görme yetisini büyük oranda kaybeden ve vücudunda kısmi felç oluşan gazi Abubekir Durmuş, "vatan" ve "bayrak" aşkıyla yaşama tutunuyor.

04.08.2020 12:25 | Son Güncelleme: 04.08.2020 12:34

Uzman çavuş olarak görev yaptığı Şırnak'ta, 2017'de teröristlerin önceden araziye yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu kafatasının yarısı ile görme yetisini büyük oranda kaybeden ve vücudunda kısmi felç oluşan gazi Abubekir Durmuş, "vatan" ve "bayrak" aşkıyla yaşama tutunuyor.

Erzurumlu 30 yaşındaki Durmuş, gece gündüz, yağmur çamur demeden her türlü olumsuzluğa rağmen vatanı korumak için göğsünü siper ederek gazi olan kahraman Mehmetçiklerden yalnızca biri.

Şırnak'ta 2014 yılında uzman çavuş olarak göreve başlayan Durmuş, 3 yıl boyunca çukur eylemleri başta olmak üzere katıldığı birçok zorlu operasyondan başarıyla döndü.

Son olarak 4 Nisan 2017'de Gabar Dağı'nda yürütülen operasyonda PKK'lı teröristlerce araziye yerleştirilmiş el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 arkadaşını şehit veren ve kendisi de ağır yaralanan Durmuş, birçok kez kalbi durmasına rağmen sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndürüldü.

"Vatan" ve "bayrak" aşkıyla yüzü gülüyor

Patlamada kafatasının yarısını, gözlerini kaybeden ve vücudunda kısmi felç oluşan Durmuş, Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uzun süre tedavi gördü.

Durmuş, kafatasında oluşan göçük, gözlerindeki görme bozukluğu ve kısmi felce rağmen "vatan" ve "bayrak" aşkıyla yüzünden gülümsemeyi hiç eksik etmedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın desteğiyle bir süre önce Ankara Tıp Fakültesi Hastanesinde operasyon geçiren Durmuş'a, titanyumdan yapay kafatası yapılarak bacağından doku nakledildi.

Memleketi Erzurum'a gelerek Kayakyolu Mahallesi'nde ailesiyle yaşamaya devam eden Durmuş, yüreğindeki vatan aşkıyla hayata sarılıyor.

Çocukluk arkadaşı Yasin Sepil'in bağlama eşliğinde çaldığı kahramanlık türküleriyle moral bulan Durmuş, sık sık üniformalı eski fotoğraflarına bakarak duygulu anlar yaşıyor.

"Ne vatana hizmet etmekten, ne de gülmekten kaçınırım"

Gazi Durmuş, AA muhabirine, inancına, dinine ve vatanına bağlılığı nedeniyle sürekli yüzünün güldüğünü söyledi.

Yaşadığı sıkıntılara rağmen sık sık Allah'a şükrettiğini anlatan Durmuş, şöyle konuştu:

"Allah bu canı almadığı sürece ne vatana hizmet etmekten ne de gülmekten kaçınırım. Allah izin verdiği sürece de vatanıma, milletime, bayrağıma hizmet etmek isterim. İnşallah eski sağlığıma kavuştuğumda tekrar vatani görevimi yapmaktan şeref duyarım. Bu can bu bedenden çıkmadığı sürece tekrar vatani görevimi en iyi şekilde yapmaya hazırım. Şu an bile bir an önce iyileşip, bıraktığım silahımı alıp vatani görevimi yapmak istiyorum. Bayrağımı tekrar göklerde dalgalandırmak istiyorum. İnşallah o da nasip olur."

"Bin canım olsa, bin canımı da feda ederim"

Allah'ın yardımıyla sabrederek başarılı operasyonlar gerçekleştirdiğini aktaran Durmuş, şunları kaydetti:

"Bugünleri bana nasip ettiği için Allah'a şükürler olsun. Vatanımıza, milletimize, bayrağımıza hizmet etmek gibi onurlu bir görevi bana nasip etti. Çok şükür, hiçbir zaman vatani görevimi yapmaktan ne sakındım ne kaçındım ne de şu anki halimden şikayetçi oldum. Allah'a şükürler olsun ki vatana, millete, bayrağa hizmet etmişim. Bin canım olsa, bin canımı da feda ederim, hiçbir zaman sakınmam."

Gazi Durmuş'un en büyük destekçisi olan öğretmen Yasin Sepil de vatan ve millet için canını hiçe sayan arkadaşıyla gurur duyduğunu vurguladı.

Arkadaşına destek olmayı bir borç bildiğini dile getiren Sepil, "Sürekli beraberiz, güzel vakit geçiriyoruz. Türküler söylüyoruz, neşeleniyoruz, duygulanıyoruz. Bizim dostluğumuz pazara kadar değil mezara kadardır." diye konuştu.

Kafatasının yarısını, gözlerini kaybetse de vatan ve bayrak aşkını hiç kaybetmedi

Kaynak: AA

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