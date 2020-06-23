Kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait çıktı; 6 kişi gözaltına alındı (3) DEDE DE İFADE VERDİSamsun'un Vezirköprü ilçesinde bulunan kafatası ve kemiklerin 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'a ait olduğunun belirlenmesiyle yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 kişinin, sorguları sürüyor.

DEDE DE İFADE VERDİ

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bulunan kafatası ve kemiklerin 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'a ait olduğunun belirlenmesiyle yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 kişinin, sorguları sürüyor. Torununun ölümüyle ilgili soruşturmada, Ecrin Kurnaz'ın üvey dedesi Nuri Kurnaz da İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülerek ifadesine başvuruldu. İfadesinin ardından duygulanıp gözyaşı dökerek, soruşturmanın sürdüğünü anlatan Nuri Kurnaz, "Benim hiçbir bilgim yok. İfadeler alınmaya devam ediyor. Benim ifademi aldılar, saldılar. Eşim gözetim altında. Beklemedeyiz. Bana daha bir bilgi verilmedi" dedi.

Kaynak: DHA