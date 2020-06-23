Kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin?e ait çıktı; 6 kişi gözaltına alındı (2)
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Kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin?e ait çıktı; 6 kişi gözaltına alındı (2)

Kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait çıktı; 6 kişi gözaltına alındı (2)ECRİN'İN AMCASI KİM SEBEP OLDUYSA CEZASINI ÇEKSİNYeğeninin ölümüyle ilgili 6 kişinin gözaltına alındığı haberini alan Ecrin Kurnaz'ın amcası İbrahim Kurnaz, İlçe Jandarma Komutanlığı'na geldi.

Kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin?e ait çıktı; 6 kişi gözaltına alındı (2)
23.06.2020 13:48 | Son Güncelleme: 23.06.2020 13:52

Kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait çıktı; 6 kişi gözaltına alındı (2)

ECRİN'İN AMCASI KİM SEBEP OLDUYSA CEZASINI ÇEKSİNYeğeninin ölümüyle ilgili 6 kişinin gözaltına alındığı haberini alan Ecrin Kurnaz'ın amcası İbrahim Kurnaz, İlçe Jandarma Komutanlığı'na geldi. Bu zamana kadar yeğeninin hep sağ çıkacağını umut ettiğini söyleyen Kurnaz, 'Üzücü bir haberle karşılaştık. 1.5 yaşında bir çocuk, kim sebep olduysa eğer ölümünde parmağı varsa kesinlikle cezasını çekmesini istiyorum. O küçücük bir çocuktu, yaşamaya hakkı vardı. Adalet kesinlikle yerini bulacak, ben bunu da biliyorum. Cezasını çeksin. Olaylarla ilgili pek bilgimiz yok. Gözaltı haberini duyunca jandarmaya geldim ama henüz bilgi alamadım' dedi.   

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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