Kafasını kutuya sıkıştıran kedi için seferber oldular
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Kafasını kutuya sıkıştıran kedi için seferber oldular

Kafasını kutuya sıkıştıran kedi için seferber oldular
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Bodrum ilçesinde konserve kutusuna sıkışan kafasını çıkarmak için itfaiye ekipleri seferber oldu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde konserve kutusuna sıkışan kafasını çıkarmak için itfaiye ekipleri seferber oldu.

Yalıkavak Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde konserve kutusunda kedinin kafasının sıkıştığını gören vatandaşlar durumu Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine haber verdi. Kediyi bulan vatandaşlar itfaiye ekibini beklerken kediyi güvenli bir yere aldı. İtfaiye ekiplerinin kedinin yanına gelmesiyle konserve kutusunu hassasiyetle kestikten sonra kedi kurtarıldı. Kendinin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. - MUĞLA

Kafasını kutuya sıkıştıran kedi için seferber oldular
Kafasını kutuya sıkıştıran kedi için seferber oldular
Kafasını kutuya sıkıştıran kedi için seferber oldular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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