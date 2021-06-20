Kafasını köpürte köpürte yağmur suyuyla böyle yıkandı
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Kafasını köpürte köpürte yağmur suyuyla böyle yıkandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Esenler'de bir genç, dün yağmur sırasında balkona çıkarak şampuanla köpürttüğü kafasını yıkadı.

Esenler'de bir genç, dün yağmur sırasında balkona çıkarak şampuanla köpürttüğü kafasını yıkadı. Gencin kafasını yağmur suyuyla yıkadığı anları bir vatandaş cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

İstanbul'u dün öğle saatlerinde sağanak yağış etkisi altına almış ve birçok noktada su birikintileri oluşmuştu. Bu olumsuz hava koşulunu fırsata çevirmek isteyen bir genç, evinin balkonuna çıkarak eline aldığı sabunla saçını köpürterek yıkamaya başladı. Gencin bu ilginç yöntemi, başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Kafasını köpürte köpürte yağmur suyuyla böyle yıkandı
Kafasını köpürte köpürte yağmur suyuyla böyle yıkandı
Kafasını köpürte köpürte yağmur suyuyla böyle yıkandı
Kafasını köpürte köpürte yağmur suyuyla böyle yıkandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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