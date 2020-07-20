Kafasındaki büyük kitleden "yaşamaz" denilen Hale bebek yaşama tutundu
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Kafasındaki büyük kitleden "yaşamaz" denilen Hale bebek yaşama tutundu

Konya'da, anne karnındayken kafasının iki katı büyüklüğünde oluşan kitle nedeniyle "yaşamaz" denilen Hale bebek, yapılan başarılı ameliyatla yaşama tutundu.

Kafasındaki büyük kitleden
20.07.2020 11:19 | Son Güncelleme: 20.07.2020 11:23

Konya'da, anne karnındayken kafasının iki katı büyüklüğünde oluşan kitle nedeniyle "yaşamaz" denilen Hale bebek, yapılan başarılı ameliyatla yaşama tutundu.

Kentte yaşayan Havva ve Alaaddin Günaydın çifti, doğacak dördüncü çocuklarını kucaklarına alacak olmanın heyecanı içerisinde, hastanedeki rutin kontrollerine devam etti.

Bebeğin, anne karnında 7 aylıkken ultrasonda kafatasında bir kitle tespit edildi. Doktorların, "anne karnında bebeğin hayatına son verilmesi" önerisine sıcak bakmayan aile, çocuklarının doğmasını istedi.

Bebeğin kafatasında oluşan ve gittikçe büyüyen kitle nedeniyle 7 aylıkken sezaryenle alınmak zorunda kalınan Hale bebek, hastanede yoğun bakıma alındı.

Doktorların, "fazla yaşamaz" dediği minik Hale, sevk edildiği özel bir hastanede Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Erdal Kalkan ve ekibinin başarılı operasyonuyla sağlığına kavuştu.

Prof. Dr. Kalkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kafasında kitle ile dünyaya gelen Hale bebeğin ailesinin, kendilerine bir ay önce başvurduğunu ve durumu anlattıklarını söyledi.

Yaptıkları değerlendirmenin ardından, yoğun bakımdaki Hale bebeği vakit kaybetmeden kendi hastanelerine naklettiklerini ifade eden Kalkan, "Bu hastalık 'oksipital ensefalosel' dediğimiz yani anne karnındaki bebeğin sinir sistemi ve kafatası kemiğinin anormal gelişmesinden kaynaklanır ve çok nadir görülür. Bebeğin, normal gelişemeyen kafatası bölgesinde, beyin dokusuyla beyine ait yapılar dışarıya doğru çıkarak bir kese şeklini alır ve gittikçe büyür. Hale bebeğin kafatasından dışarıya çıkarak oluşan devasa kitle, kafasının iki katı büyüklüğünde ve yaklaşık 30 santimetreydi." diye konuştu.

"Bu hastalık 5-10 bin doğumda bir görülen nadir bir olay"

Kalkan, Hale bebeğin, yapılan tetkik ve muayenenin ardından 2,5 saat süren başarılı bir operasyonla kafasındaki kitleden kurtulduğunu anlattı.

Ameliyatın ardından bebeğin kafatasından herhangi bir sıvı sızıntısı gerçekleşmediğini ve yaranın çok hızlı iyileştiğini belirten Kalkan, bebeğin sağlığının şu anda gayet iyi olduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Kalkan, Hale bebeğin tedavi sürecinin ardından tüm fonksiyonları normale döndükten sonra taburcu edildiğini belirterek "Bebeğin, ilerleyen dönemlerde ciddi bir nörolojik sorun yaşamadan hayatına devam edeceğini ümit ediyoruz. Sağlığı şu anda gayet iyi. Bu hastalık, 5-10 bin doğumda bir görülen nadir bir olay. Bazı aileler bu anomali nedeniyle gebeliğe anne karnında son verebiliyor. Ancak cerrahi olarak bu tedavi mümkün." ifadelerini kullandı.

"Ümidimizi hiç yitirmedik"

Kızını kucağına almanın mutluluğunu yaşayan baba Alaaddin Günaydın ise doktorların, bebeğin "Anne karnında hayatına son verilmesi" önerisine rağmen hiç ümitlerini kaybetmediklerini söyledi.

Kızlarını hayatta tutabilmek için hastaneleri kapı kapı gezdiğini dile getiren baba Günaydın, "Bebeğimiz 7 aylıkken sezaryenle doğduktan sonra yoğun bakıma alındı. Ancak doktorlar yaşamasından ümitli değildi. Çok hastane gezdim. Ardından Erdal hocamla tanıştık. Kendisi bu ameliyatı yapabileceğini söyledi. Kızımızın başındaki kitle başarılı bir operasyonla alındı. Çok şükür şu anda sağlığı iyi." diye konuştu.

Kaynak: AA

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