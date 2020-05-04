"Kafasında soru işaretleri olan bir oyuncu grubuyla takımlar lige merhaba diyecek"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

"Kafasında soru işaretleri olan bir oyuncu grubuyla takımlar lige merhaba diyecek"

04.05.2020 17:00 | Son Güncelleme: 04.05.2020 17:00

Korona virüs tedbirleri kapsamında ligin ertelenmesinin ardından bir ayı aşkın süreden sonra tesislerde toplanan Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör Ünal Karaman, oyuncuların psikolojisinin yıprandığını dile getirerek, "Kafasında soru işaretleri olan bir oyuncu grubuyla takımlar lige...

Korona virüs tedbirleri kapsamında ligin ertelenmesinin ardından bir ayı aşkın süreden sonra tesislerde toplanan Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör Ünal Karaman, oyuncuların psikolojisinin yıprandığını dile getirerek, "Kafasında soru işaretleri olan bir oyuncu grubuyla takımlar lige merhaba diyecek" dedi.

Tesis dışındaki oyuncuların tesislere sokulmadığı gibi, içerideki oyuncuların da dışarıya çıkartılmadığını dile getiren Karaman, "Yaklaşık 40-42 günlük bir aradan sonra kendi tesislerimizde izole bir şekilde dış dünyaya kendimizi kapatarak çalışmalara başladık. Evde kalan oyuncularımızı asla tesislere sokmuyoruz. Tesislerde kalan oyuncularımızı asla dışarı göndermiyoruz. İl dışından gelenler şu an tesislerde karantina altında. Bireysel antrenmanlarımızı yapma gayreti içerisindeyiz. Bu süreçten etkilenmedik dersek yalan olur. Maalesef bizim işimizin şöyle bir zorluğu var. Takım sporları yaptığımız için ve en büyük enerjiyi karşımızdaki ekip arkadaşlarımızdan aldığımız için oldukça zorlanacağımız bir süreç haline döndü. Psikolojisi yıpranmış, sıfırlanmış ve hala kafasında soru işaretleri olan bir oyuncu grubuyla takımlar lige merhaba diyecek. Bu süreç hepimizi etkiledi. Hangi periyotta gideceğimiz, burada yaşayacağımız sıkıntılar net bir şekilde ortaya koyulmuş değil. Dikkate alacağımız şekilde bu virüs kapmış olan hastalarımız iyileşse dahi ciğerlerinde hala bazı sorunlar kalabileceği yönünde, o zaman kendi içimizde bunu değerlendirirsek ciğerlerde oluşabilecek tahribat ileri taşınırsa, bunda da kalıcı sorunlar ortaya çıkarabilir. Bunlar da profesyonel süreci etkileyebilir" ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR ŞEY YOKMUŞ GİBİ OYUNCUYU TEKRAR MÜSABAKA ORTAMINA ÇEKMEYİ DOĞRU BULMUYORUM"

Hiçbir şey olmamış gibi oyuncuyu tekrar sahaya çekmeyi doğru bulmadığını belirten Karaman, "Söyleyeceğimin yanlış anlaşılmasını istemem. Liglerde 40-45 günlük bir ara dönemi olurdu. Sezon yorgunluğunu atabilmiş yapı ile sezona başlamalarını uygun görürdük. Bu süreçte tamamen evine kapanan, maske, ölüm, hijyen... Hepsini alt alta koyup tanımadığı düşmanı anlamaya çalışarak yıpranmış bir süreç. Psikolojik yıpranmışlık ve 50 günlük sürenin ardından yapılacak antrenmanlarla beraber hiçbir şey yokmuş gibi oyuncuyu tekrar müsabaka ortamına çekmeyi ben sporcu ve spor adamı kimliğiyle çok doğru bulmuyorum. Bu sezonu illaki tamamlayacağız diyorlarsa bir sonraki dönem mutlaka birileri bunun sorumluluğunu alacaktır. Etkili ve yetkili kişiler bunun sorumluluğunu alacaksa, spor yöneticileri oynanacak diyorsa, önümüzdeki sezon sporcunun psikolojik tedavisini yapacağız" şeklinde konuştu.

(Oğuz Bal/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Ambulans helikopterin tarlalarına inmesine izin vermeyen kadın suskunluğunu bozdu Haberler
Ambulans helikopterin tarlalarına inmesine izin vermeyen kadın suskunluğunu bozdu
Yapılan son seçim anketine göre; İmamoğlu ve Yavaş'ın oy oranında büyük artış var Haberler
Yapılan son seçim anketine göre; İmamoğlu ve Yavaş'ın oy oranında büyük artış var
Nihat Hatipoğlu'na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti Haberler
Nihat Hatipoğlu'na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti
Görüntü bugün Türkiye'de kaydedildi! 2 kardeşin polise saldırdığı anlar kamerada Haberler
Görüntü bugün Türkiye'de kaydedildi! 2 kardeşin polise saldırdığı anlar kamerada
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında video konferans yöntemiyle yapılan kabine toplantısı başladı Haberler
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında video konferans yöntemiyle yapılan kabine toplantısı başladı
Tıbbi yardım gönderdiğimiz ABD, bize ihanet etmekte ısrarcı! Şimdi de yeni bir PKK timi kuruyor Haberler
Tıbbi yardım gönderdiğimiz ABD, bize ihanet etmekte ısrarcı! Şimdi de yeni bir PKK timi kuruyor
Gizemli kayboluşun sırrı çözüldü! Kim'e ihanet edenleri kötü günler bekliyor
Gizemli kayboluşun sırrı çözüldü! Kim'e ihanet edenleri kötü günler bekliyor
Manken Simge Tertemiz'in babası dördüncü kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti
Manken Simge Tertemiz'in babası dördüncü kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti
Evden kovulduğunu iddia eden 91'lik ninenin oğlu: Başımızın üzerinde yeri var
Evden kovulduğunu iddia eden 91'lik ninenin oğlu: Başımızın üzerinde yeri var
Güzel haberler geliyor! Sivas'ta da 3 gündür koronavirüs vakası görülmedi
Güzel haberler geliyor! Sivas'ta da 3 gündür koronavirüs vakası görülmedi
Villalardan çaldığı altınları bozdurup parasını sokaktaki kişilere dağıtan şüpheli yakalandı
Villalardan çaldığı altınları bozdurup parasını sokaktaki kişilere dağıtan şüpheli yakalandı
ABD'yi koronavirüsün ardından katil arı endişesi sardı
ABD'yi koronavirüsün ardından katil arı endişesi sardı
Kontratı dolmasına rağmen evini boşaltmayan Diagne, ev sahibini tehdit etti
Kontratı dolmasına rağmen evini boşaltmayan Diagne, ev sahibini tehdit etti
Altının kilogramı 385 bin 300 liraya yükseldi
Altının kilogramı 385 bin 300 liraya yükseldi
Babel'den emeklilik sinyali: Galatasaray'la sözleşmem bitince futbolu bırakabilirim
Babel'den emeklilik sinyali: Galatasaray'la sözleşmem bitince futbolu bırakabilirim
Haftaya yükselişle başlayan gram altın 385 liradan işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan gram altın 385 liradan işlem görüyor
TFF'nin Sağlık Bakanı ve Bilim Kurulu ile 5 Mayıs'ta yapacağı toplantı sonrası, Türk futbolunun kaderi şekillenecek
TFF'nin Sağlık Bakanı ve Bilim Kurulu ile 5 Mayıs'ta yapacağı toplantı sonrası, Türk futbolunun kaderi...
Yasağa rağmen sokağa çıkan genç, tanınmamak için maskeyle gezdi
Yasağa rağmen sokağa çıkan genç, tanınmamak için maskeyle gezdi
Zeydan Karalar, CHP'nin CNN Türk boykotunu deldi
Zeydan Karalar, CHP'nin CNN Türk boykotunu deldi
4 gündür haber alınamayan alzheimer hastası kadın, her yerde aranıyor
4 gündür haber alınamayan alzheimer hastası kadın, her yerde aranıyor
Kameraman Esat Aydın Balım evinde ölü bulundu
Kameraman Esat Aydın Balım evinde ölü bulundu
Bakan Selçuk'tan LGS'ye hazırlanan öğrenciler için önemli duyuru
Bakan Selçuk'tan LGS'ye hazırlanan öğrenciler için önemli duyuru
Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe, teknik direktörlüğe Nenad Bjelica'yı getirecek, Emre Belözoğlu sportif direktör olacak
Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe, teknik direktörlüğe Nenad Bjelica'yı getirecek, Emre Belözoğlu sportif direktör...
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, çocukluk fotoğrafıyla vatandaşlara 'Evde Kal' çağrısı yaptı
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, çocukluk fotoğrafıyla vatandaşlara "Evde Kal" çağrısı yaptı
Son Dakika: 31 şehirde uygulanan 3 günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi
Son Dakika: 31 şehirde uygulanan 3 günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi
Ünlülerin sosyal mesafeli dövüş akımı videosu izlenme rekoru kırdı
Ünlülerin sosyal mesafeli dövüş akımı videosu izlenme rekoru kırdı
Son Dakika: 3 günlük sokağa çıkma yasağında 27 bin 828 kişiye ceza kesildi
Son Dakika: 3 günlük sokağa çıkma yasağında 27 bin 828 kişiye ceza kesildi
Bebeğini kaçırıp boğazına bıçak dayayan baba, vurularak yakalandı
Bebeğini kaçırıp boğazına bıçak dayayan baba, vurularak yakalandı
10-15 kişilik mahalleli, 12 gündür 2 koyun ve bir kuzunun peşinde!
10-15 kişilik mahalleli, 12 gündür 2 koyun ve bir kuzunun peşinde!
PSG, Mbappe'ye haftalık 600 bin sterlinlik yeni sözleşme önerecek
PSG, Mbappe'ye haftalık 600 bin sterlinlik yeni sözleşme önerecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Mehmet Cahit Turhan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Şafak Sezer Acun Ilıcalı Gülşen Yüksel
Spor Falcao Ersun Yanal Lionel Messi Burak Yılmaz Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla Türk Kadın Mayıs Samsun
Şu an buradasınız: "Kafasında soru işaretleri olan bir oyuncu grubuyla takımlar lige merhaba diyecek" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.5.2020 17:29:33. #1.14#
title