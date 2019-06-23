Kafasına tuğla düşen çocuk ağır yaralandı
Siirt'te kamyondan inşaat malzemeleri indirildiği sırada kafasına tuğla düşen çocuk ağır yaralandı.
Siirt'te kamyondan inşaat malzemeleri indirildiği sırada kafasına tuğla düşen çocuk ağır yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Ulus Mahallesi'ndeki evinin önünde oyun oynayan 11 yaşındaki Ömer Şenyüz'ün kafasına, bir kamyondan inşaat malzemeleri indirildiği esnada tuğla düştü.
Ağır yaralanan Şenyüz, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Siirt Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Batman Bölge Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: AA
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