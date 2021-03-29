Kafasına sert cisimle vurulan şahıs öldü
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Kafasına sert cisimle vurulan şahıs öldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kafasına sert cisimle vurulan şahıs öldü

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde başına sert bir cisimle vurulan şahıs yaşamını yitirdi.

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde başına sert bir cisimle vurulan şahıs yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre olay, Sulakyurt ilçesine bağlı Hamzalı köyünde meydana geldi. Gece saatlerinde sokakta hareketsiz yatan bir şahıs olduğunu gören köylüler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 acil servis ve jandarma ekipleri, M.P. (58) isimli şahsın şahsın kafasına sert bir cisimle vurulması sonrasında hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili yapılan araştırmada şahsın, aynı köyden N.Y. (50) ile köy meydanında kavga ettiği anlaşıldı.

Şüpheli N.Y. jandarma ekipleri tarafından köydeki evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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