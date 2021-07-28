Kafasına profil düşen bir kişi yaralandı
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Kafasına profil düşen bir kişi yaralandı

Kafasına profil düşen bir kişi yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Alaplı İlçesinde iş yeri önünde kafasına profil düşen bir kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Alaplı İlçesinde iş yeri önünde kafasına profil düşen bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Oğulcan S. (26) isimli kişi iş yerinde çalıştığı sırada kafasına profil düşmesi sonucu yaralandı. Olayı gören yakınları Oğulcan S.'nin yardımına gelerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bildirilen adrese gelen sağlık ekipleri Oğulcan S.'ye ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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